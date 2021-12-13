辣玉莎撒谎事件演进表

8月3日

●辣玉莎在国会做虚假陈述。

●辣玉莎在国会反对党领袖办公室见毕丹星，说无法联系陈述中的性侵受害人。毕丹星要她在国会阐明这点。

●毕丹星根据辣玉莎所说的，为她草拟简短声明。她稍作修改后，同一天在国会发表。

●毕丹星过后几日追问辣玉莎提供更多细节。

8月7日

辣玉莎告诉毕丹星，自己在国会撒谎。

8月8日

●毕丹星、林瑞莲、费沙和辣玉莎在毕丹星家开会。辣玉莎向三人坦诚在国会撒谎，也透露曾遭性侵。毕丹星要辣玉莎把这件事告诉父母。

●他们没有讨论应该如何处理撒谎的事，当时主要关心的是辣玉莎的心理状况。毕丹星没有指示她澄清事实，但在辣玉莎离开前告诉她“我们必须处理这件事，但你先跟父母谈一谈”。

●毕丹星表示，不曾提到要将辣玉莎交给国会特权委员会，也否认曾要她把谎言“带进坟墓”。

8月10日

毕丹星与罗佩英和纳登见面，讨论其他事项。毕丹星和他们谈起辣玉莎在国会撒谎，但没有讨论“带进坟墓”一说，也没有讨论辣玉莎是否应澄清事实。

8月8日至9月底

工人党领导没有采取任何行动要求辣玉莎澄清事实。

10月1日

毕丹星给所有工人党议员发电邮，电邮中提醒他们在国会做任何陈述都必须有凭有据，否则可能交由特权委员会处理。

10月3日

●毕丹星到辣玉莎家。这是两人自8月8日后再次讨论辣玉莎撒谎一事。

●毕丹星没有明确指示辣玉莎在国会澄清事实，但告诉她，如果事件再次被提及，她必须负起责任，他不会因此对她“作任何裁判”。

10月4日

●辣玉莎在国会被内政部长兼律政部长尚穆根问及她8月的陈述。她发短信给毕丹星，问如何是好。面对诘问，辣玉莎重复了她的谎言。

●毕丹星过后才看到辣玉莎的短信，并告诉她国会后再聊。

●辣玉莎当晚在国会反对党领袖办公室与毕丹星和林瑞莲开会。辣玉莎提出“或许还有另一个做法，那就是说出真相”。毕丹星回应：“好，那我们谈谈。”

10月7日

警方要求辣玉莎助查，她将电邮转发给工人党领导寻求建议。毕丹星并没有指示辣玉莎接受或不接受警方问话。

10月12日

●毕丹星与林瑞莲、辣玉莎会面，讨论辣玉莎该如何在国会澄清事实。

●辣玉莎本不愿意这么做，但毕丹星告诉她别无其他选择，辣玉莎于是同意。

●毕丹星也另外与罗佩英和纳登会面。

10月22日

毕丹星、林瑞莲、辣玉莎、罗佩英和纳登在工人党总部开会，讨论草拟辣玉莎的讲稿。毕丹星和林瑞莲参与草拟辣玉莎在国会的讲稿。

10月29日

辣玉莎与工人党中委开会，公开自己准备在11月1日发言的草稿。

11月1日

辣玉莎在国会发言、工人党发表声明。

11月2日 工人党设纪律委员会。

11月29日

辣玉莎出席纪律委员会听证会，讨论她作为国会议员的表现，她被告知应考虑辞职。

11月30日

纪律委员会向工人党中委提呈报告，建议辣玉莎应该退党，如果她不愿这么做，工人党应该开除她。辣玉莎同天宣布辞职。

12月2日

工人党召开记者会。党中委、干部、党员和公众首次得知工人党三领导8月就已知道辣玉莎撒谎。

12月2日和3日

国会特权委员会开始听证程序。辣玉莎向委员会供证。

12月9日

费沙向国会特权委员会供证。

12月10日

毕丹星向国会特权委员会供证。