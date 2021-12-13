关税局上门捉网购漏税烟者

新加坡关税局针对向非法流动摊贩或在网络平台购买漏税烟的公众展开突击行动，逮捕了两名男子，一人接受调查后获准保释，另一人已于12月9日被控。另有13名男子因被查到拥有漏税烟而被处以500元至5000元不等的销案罚款。

在12月7日和8日展开的两天突击行动，本报记者跟随关税局执法人员到前线直击整个过程。

在第一天的突击行动中，记者随执法人员在下午5时出发，根据早前查获暗藏漏税烟的包裹上的地址，先后突击了武吉巴督、蔡厝港和武吉班让的组屋。

执法人员按地址把包裹送上门后，确认应门者身份，找对人时就会表明身份并打开包裹，在证据确凿的情况下进行逮捕或罚款。

在武吉巴督组屋，执法人员从可疑包裹搜出漏税烟，逮捕33岁的收件人之后，还从他家里搜出263根漏税烟。

根据关税局的调查，在网购平台售卖漏税烟的海外卖家，会以售卖巧克力、迷你音响系统或面条等商品作掩护。这些产品的包装看似平常，但包装下方的选项名字却是不同香烟牌子的缩写，有些卖家甚至会把香烟牌子剪接在商品展示照片的一角。

这些暗藏漏税烟的包裹在抵境后被查出，关税局从中掌握到买家资料，上门逮人。

停车场买漏税烟 一人被捕一人罚5000元

在一次突击行动中，关税局从35岁男子的电单车上搜出12条漏税烟。（林泽锐摄）

除了网购平台，关税局也把目标锁定向非法流动摊贩购买漏税烟的公众。这些非法摊贩会在重型车辆停车场或靠近丛林等较偏僻的地点进行买卖，买家开车到指定地点，付钱取货后转身就走。

执法人员已收到情报，得知武吉知马路上段和万礼停车场有漏税烟交易，他们暗中观察，掌握到买家行踪后上门突击。

在记者直击的两次行动中，一名35岁男子和一名56岁男子因骑电单车到重型车停车场购买漏税烟而被执法人员锁定。前者过后在关税局法令下被捕，他的电单车在被搜出2375根香烟后也遭当局一并拖走；后者的家中则被搜出约45包香烟，由于他已非初犯，因此当场被执法人员开出5000元的最高额罚款。

在两天的行动中，两名分别为33岁和35岁的男子被捕，另有13人（年龄介于21岁和59岁）被罚500元至5000元不等，起获的漏税烟有4137根。

反走私与社区参与处处长蔡德辉表示，关税局留意到一些人会在停车场或网购平台上购买漏税烟，但他们错估被捕的风险。该局正在密切监视这些售卖漏税烟的地点，另外也和网购平台合作，遏制贩卖漏税烟行为。该局也会针对买卖双方严格执法，同时提醒公众不要购买漏税烟。