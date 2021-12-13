线上活动举行至18日 “好嘢节”带你认识广东与客家文化 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年12月13日 5:00 AM “好嘢节2021”由三个组织联办，左起是碧山民众俱乐部职员陈启祥、碧山民众俱乐部青年团主任邓恩屏、好嘢节发起人兼总监黄钰清、新加坡宁阳会馆会长李瑞霞和好嘢节义工江保明。（好嘢节2021提供） 字体大小: 小 中 大 由年轻人发起的“好嘢节”以推广新加坡广客文化为宗旨，第二届活动正在线上举行至本月18日。看纪录片 认识本地台山先贤“好嘢节2021”由新加坡宁阳会馆、碧山民众俱乐部及碧山民众俱乐部青年执行委员会联办，以粤语、华语及英语进行，重头戏是纪录片《台山美食情缘》的放映，从中我们可以进一步认识到本地台山先贤如曹亚志和二战烈士梅启康对社会的诸多贡献。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 好嘢节 宁阳会馆 不满女儿抽烟被查 妇女辱骂执法人员 东海岸湖美食村熟食摊二次招标 最高出价5566元