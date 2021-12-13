在疫情期间被解雇的林雪莉，利用技能创前程培训补助约一年的时间完成烹饪与烘培课程，如今决定设立网店售卖甜点。

人们常说“中年危机”，但45岁的林雪莉以行动证明，即便在中年失业，也能将危机化为转机。在疫情期间被解雇的她花了约一年的时间完成烹饪与烘培课程，如今决定设立网店售卖甜点。

林雪莉自20岁便加入博彩业，从荷官做到主任，她在去年7月，因疫情严重影响本地博彩业，被迫离开打拼了近24年的职场。

接到解雇的消息后，林雪莉起初感到焦虑与迷茫，但她也慢慢意识到，自己虽失去收入来源，却获得分配时间的自由。

育有17岁儿子和5岁女儿的她说：“受母亲和姐姐的影响，我自小就向往能学习烘培。但我从20岁就开始工作，以前忙于事业，后来有了孩子更是抽不出时间，因此这个念头一直被搁置。”

离开职场约三个月后，她在去年10月开始利用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）报读烹饪与烘培课程。

经过近一年的时间，她完成了八个烹饪与烘培课程，其中包括制作娘惹菜肴、糕点、面包、饼干，以及蛋糕等。

今年1月，林雪莉开始通过面簿将她制作的甜点卖给朋友，从购买食材到接订单，然后制作产品到送货皆由她一人包办。

她说：“在这个过程中，比较困难的是如何分配时间，兼顾家庭与网络生意，但幸好家人都给予我很大的支持。”

林雪莉计划在本月底设立网店，将面簿生意转至网店，以方便顾客订购，并希望能吸引更多客源。

为设立网店，她虽付出了不少精力，却以平常心看待。她说：“生意方面我会尽量把它做好，但孩子仍是我的首要考量。”