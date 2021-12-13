游英涉杀妻案：狮城商曾三度晕倒 妻悉心照顾

狮城商涉嫌在英国酒店谋杀妻子案，丈夫在事发前两天曾三次晕倒被送入医，妻子悉心照顾他，还在案发前六小时发短信给孩子说：“我会喂你爸爸吃东西然后让他休息”，没想到后来竟演变成悲剧。

夫妻俩育有三名儿子，小儿子冯亚历克西斯（Alexis，24岁）接受《海峡时报》访问时，首次透露事发前母亲曾在家庭群组内发送短信，并附上两个三明治的照片，表示自己会好好照顾丈夫。

这起命案发生在本月6日，地点在英国纽卡斯尔（Newcastle）的一家酒店内。死者是51岁的新加坡籍女子白映玲（Pek Ying Ling），50岁的丈夫冯顺禾（Fong Soong Hert）涉嫌谋杀被捕，已在当地法庭面控。

小儿子表示，“母亲较早前曾发短信告诉我们，父亲在18小时内晕倒了三次，她赶快叫了救护车送父亲入院。经过一番检查后，父亲拿了药，便和母亲一同回到酒店休息。”

不料，六小时后他却接到哥哥传来的短信，说“有不好的事情发生”，正在查证中。一小时后，哥哥就来电告知母亲已离世的噩耗。“这一切让我们兄弟三人感到很震惊，这对我们来说是一场悲剧。”

小儿子透露，目前在英国的两位哥哥至今仍未见到父亲一面，只能透过当地的警员向父亲传达信息。另外，他们正在安排将母亲的遗体运送回国。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年12月13日的《联合晚报》。