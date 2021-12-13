行动辅助工具突起火 数街坊及时把火扑灭

事发四小时前才刚完成充电，一辆停放在组屋走廊的行动辅助工具昨晚不知何故起火，所幸数名街坊及时拿水桶把火扑灭。

这起火患发生在昨晚（12月12日）近11时，地点在义顺11街第129座组屋的一个底层单位。

失火的行动辅助工具主人哈丽雅妮（53岁）受访说：“当时我正准备入睡，女婿听到窗外传来吱吱作响的声音，觉得不对劲，从窗户看出去走廊，竟看到红色火光，才惊觉外面失火了。”

“我有两辆行动辅助工具，这次失火的是较小的那辆，相信是电池起火。当时火不大，但我们都很紧张，因为家里有六个月大的婴儿，很担心会蔓延开来，外面还有一个木制的柜子。”

她指丈夫和女婿当时大喊，跟着冲出屋外，用走廊上装水浇花的水桶，拼命往起火处泼水。另外三四名邻居也都跑出来，见状后赶紧回家拿水桶来帮忙救火，火势10分钟后就被扑灭。

她说：“我的脚不好，所以一年前花了500元，买了这辆二手的行动辅助工具代步去附近的忠邦巴刹与熟食中心。最近一次是上周六才使用它。”

事发前，哈丽雅妮指昨午3时为行动辅助工具充电三小时，不懂为何电池会无故起火燃烧。

民防部队受询时证实接获上述的火患通报，并指火患涉及停放在该座组屋一楼单位外的行动辅助工具。民防部队抵达前，数名公众已使用水桶将火势扑灭。案件无人受伤，起火原因仍在调查中。

