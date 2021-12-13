专家：年底可望放宽8至10人堂食

来自 / 新明日报

发布 / 2021年12月13日 2:24 PM

专家指出，我国或可在本月底考虑将最多五人堂食的规定增至最多八到十人堂食。（档案照）
专家指出，我国或可在本月底考虑将最多五人堂食的规定增至最多八到十人堂食。（档案照）

字体大小:

尽管奥密克戎新毒株的影响仍是未知，受访专家指出，本地每日新增病例和加护病房病例都大幅下降，国内可在年底进一步放宽8人甚至10人堂食等措施，边境措施则要视他国情况而定。

根据卫生部网站的数据，本地昨天（12月12日）新增370起冠病病例，是过去三个多月以来的单日新低。加护病房使用率降至46.9%。

传染病专家梁浩楠告诉《新明日报》，本地每日新增病例降至500起以下，医疗系统就比较能够应付，或可考虑在今年底进一步开放。

“能否进一步放宽本地防疫措施也要看加护病房使用率，目前来看，国内的措施已经可以进一步放宽，例如允许8至10人堂食，让更多上班族回公司。”

不过梁浩楠指出，由于奥密克戎新毒株的出现，因此边境措施是否能够开放还得看海外接下来的情况。

“经过这两周的认识，从南非、英国等地的报道都显示患奥密克戎变种毒株者病情轻微。封锁奥密克戎毒株进入本地并不现实，也持续不了多久，因此下来可继续观察，酌情考虑开放。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈副教授（Alex Cook）受访时指出，虽然病例下降,可能是因为正式进行聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的人数减少了，但他表示，最近几周加护病房的患者人数也大幅下降。

“重症病例数仍是我们应该关注的关键指标。我们一直在试图避免患者死亡和医疗资源被转移到重症患者上。”

他说，除非当局想等更多人注射追加剂后才开放，否则目前的情况来说，没有什么继续等下去的理由。

政府跨部门抗疫工作小组在上个月22日放宽了措施，允许最多五人堂食等。

工作小组也指出，如果一切顺利，将考虑在12月底左右采取下一步行动。

完整报道，请翻阅2021年12月13日的《新明日报》。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容