专家：年底可望放宽8至10人堂食

尽管奥密克戎新毒株的影响仍是未知，受访专家指出，本地每日新增病例和加护病房病例都大幅下降，国内可在年底进一步放宽8人甚至10人堂食等措施，边境措施则要视他国情况而定。

根据卫生部网站的数据，本地昨天（12月12日）新增370起冠病病例，是过去三个多月以来的单日新低。加护病房使用率降至46.9%。

传染病专家梁浩楠告诉《新明日报》，本地每日新增病例降至500起以下，医疗系统就比较能够应付，或可考虑在今年底进一步开放。

“能否进一步放宽本地防疫措施也要看加护病房使用率，目前来看，国内的措施已经可以进一步放宽，例如允许8至10人堂食，让更多上班族回公司。”

不过梁浩楠指出，由于奥密克戎新毒株的出现，因此边境措施是否能够开放还得看海外接下来的情况。

“经过这两周的认识，从南非、英国等地的报道都显示患奥密克戎变种毒株者病情轻微。封锁奥密克戎毒株进入本地并不现实，也持续不了多久，因此下来可继续观察，酌情考虑开放。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈副教授（Alex Cook）受访时指出，虽然病例下降,可能是因为正式进行聚合酶链式反应（PCR）检测确诊的人数减少了，但他表示，最近几周加护病房的患者人数也大幅下降。

“重症病例数仍是我们应该关注的关键指标。我们一直在试图避免患者死亡和医疗资源被转移到重症患者上。”

他说，除非当局想等更多人注射追加剂后才开放，否则目前的情况来说，没有什么继续等下去的理由。

政府跨部门抗疫工作小组在上个月22日放宽了措施，允许最多五人堂食等。

工作小组也指出，如果一切顺利，将考虑在12月底左右采取下一步行动。

完整报道，请翻阅2021年12月13日的《新明日报》。