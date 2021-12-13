不满女儿抽烟被查 妇女辱骂执法人员

女儿在组屋底层吸烟，被执法人员要求出示身份证，但母亲坚持等警员来，期间频频辱骂执法人员，判罚款3000元。

被告是名58岁的妇女祖柏达，她面对一项触犯防止骚扰法令控状。投诉人是31岁的马来西亚籍男性环境局执法人员。

案情显示，今年3月6日约下午2时，执法人员与另一名同事在勿洛水池路一带巡逻，约2时50分时看到被告与女儿努鲁坐在一座组屋底层下，努鲁当时在吸烟，触犯了禁止在有盖地点吸烟的法令。

执法人员上前向两人告知身份，并要求努鲁出示身份证，有意要给她发出罚款。但努鲁却说身份证留在家里，没办法出示。执法人员要求家人为努鲁送身份证来，被告一听心生不满，反呛说她与女儿正面对问题，要他们不要打扰，也说没人在家。

执法人员听闻表示，如果没法确认女儿的身份，就要寻求警方支援。

努鲁之后要求被告回家替她取身份证。

被告回家取了身份证后回来，却不愿将身份证交给执法人员，还质疑为何警方不在场。执法人员试图解释，既然被告已将身份证取来，就无需劳驾警方。但被告依旧不肯交出身份证，还拨电报警。

等待警方到来时，被告频频辱骂执法人员，指对方是“笨蛋”、“白痴”，要他“去死”，还说会 “赏他巴掌”并“无需理会这些猪”等言辞。执法人员事后针对此事报案。

完整报道，请翻阅2021年12月13日的《新明日报》。