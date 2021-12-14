最迟明年底前使用 每户可上网领邻里购物券

五个社区发展理事会与人民协会联合发布文告，宣布推出总值1亿3000万元的社理会邻里购物券计划。购物券以数码形式发放，每户家庭只限一人上网使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让他们也能使用购物券。

全岛目前有近1万邻里商家和小贩加入这项计划，他们的店面或摊位都会展示相关标贴。

全国130万户本地公民家庭从昨天（12月13日）起可上网领取每户100元的邻里购物券，并最迟在明年12月31日，到参与计划的邻里商店和小贩摊位使用。

五个社区发展理事会与人民协会联合发布文告，宣布推出总值1亿3000万元的社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）。

邻里购物券以数码形式发放，每户家庭只限一人上网使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让他们也能使用购物券。

分2元5元及10元三种面值 付款时可用现金填补差额

全岛目前有近1万名邻里商家和小贩加入这项计划，他们的店面或摊位都会展示相关标贴。居民到这些地点使用购物券时，只须选择要使用的金额并展示QR码，让商家或小贩利用RedeemSG Merchant手机应用扫描，即可完成。

为简化流程，购物券仅分为2元、5元及10元三种面值，居民付款时可选择使用现金填补差额。若所使用的购物券金额比实际消费额高，将不获退款。

政府是在今年的财政预算案宣布将推出新一轮社理会邻里购物券计划。前两轮称作社理会生活补助券的计划分别帮助40万户低收入家庭应付日常开销，居民当时须到指定民众俱乐部或联络所领取纸质补助券。

此次以数码形式发放购物券是听取商家及小贩的反馈后作出的改进，可省却他们收集和点算纸质购物券的麻烦，居民也不必前去领取购物券。

李显龙总理昨天为邻里购物券计划主持推介仪式时指出，这些购物券除了帮助公众减轻疫情所造成的经济负担，也为答谢人们在冠病疫情期间展现坚韧精神。

也是人协主席的李总理说：“政府明白在疫情下，许多邻里商店和小贩都受到影响，要维持生意很不容易。希望这130万户家庭的消费，能对邻里商店和小贩有所帮助。”

为确保符合条件的居民都有机会使用购物券，全岛112个民众俱乐部和联络所将为公众提供所需援助，尤其是没有家人代领购物券的年长者。

那些没有智能手机、须要设置Singpass账户或更换账户密码的公众，也可到民众俱乐部或联络所求助。若有需要，他们可在那里获取纸质购物券，使用方法与数码购物券一样，只要让商家或小贩扫描购物券上的QR码即可。

设在年长者居多地区的逾20个居民委员会和居民联系网中心，也会为居民讲解如何领取购物券。当局将根据需求调派人手和资源。

此外，公众还可通过全岛各处的新加坡数码转型社区援助站获得帮助，关爱乐龄大使走访年长者住家时也会提供相关指导。

社理会邻里购物券昨天推出数小时便收获热烈反响，李总理昨晚9时在面簿贴文指出，逾20万户家庭已领取购物券。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲受访时也指出，此计划不到两个月便有逾万名邻里商家和小贩表示有意加入，接下来料有更多人会这么做。“我们希望鼓励邻里商家和小贩加入，因为这项免费计划将帮助他们扩大顾客群，也更好地实现数码增长。”