助无法取得零售电力厂商应对燃眉之急 能源局推出临时固定电价辅助计划

来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年12月14日 5:00 AM

能源市场管理局宣布与发电厂及电力零售业者合作，推出临时电力合约辅助计划，帮助无法取得电力零售合约的制造业者和购物商场等大型厂商应对燃眉之急。（档案照）
能源市场管理局宣布与发电厂及电力零售业者合作，推出临时电力合约辅助计划，帮助无法取得电力零售合约的制造业者和购物商场等大型厂商应对燃眉之急。（档案照）

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本地电力批发市场受管道天然气供应不稳定等因素影响，面对前所未有的波动，能源市场管理局宣布与发电厂及电力零售业者合作，推出临时电力合约辅助计划，帮助无法取得电力零售合约的大型厂商应对燃眉之急。

这类大型厂商指的是每月平均用电量达至少四兆瓦时的用户——相当于一个四房式组屋月均用电量的约10倍，例如各大小制造业者和购物商场。当中，好些厂商因独立电力零售业者之前相继退出市场，被迫从价格波动较大的电力批发市场买电。

目前约1万1000个用户从电力批发市场买电，占电力用户总数的约1.1%。

能源局昨天（12月13日）发文告宣布临时电力合约辅助计划时指出，该局接到反馈，指一些大型商业用户在更新或签署电力新合约时面对困难，尤其是下来三个月里。这是因为电力零售业者因天然气供应中断和电力价格波动，以及印度尼西亚的管道天然气生产可能受干扰，限制了电力业者提供固定价格配套的能力。

为解决问题，能源局与发电厂和电力零售业者将在这辅助计划下，在明年1月为受影响的大型厂商提供一个月的固定价格配套。若市场有需求，能源局将考虑延长计划。

参与这项计划的电力零售业者包括Geneco、胜科电力和圣诺哥能源供应。这些业者都有自己的发电厂，并获准使用能源局的备用燃料设施生产电力，以降低管道天然气供应受干扰对公司带来的风险。

它们将为上述计划合力提供约300兆瓦的电力，每千瓦时的收费最高39.7分。能源局鼓励大型厂商和零售业者接洽，争取更好的条件。

厂商可以从明天起至本月27日下午3时前签订相关配套。短期合约会在明年1月31日到期。

能源局指出，临时电力合约辅助计划并非强制性，对于想要降低电力价格波动风险，却难以取得电力合约的厂商，新计划提供了一个可行选项。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，政府虽不能完全让国人免受电费上涨的影响，但能够、也将继续确保消费者获得所需的电力供应和电力计划。政府将通过水电费回扣等援助计划，继续帮助消费者应付生活开销。

能源局接到反馈，指一些大型商业用户在更新或签署电力新合约时面对困难，尤其是下来三个月。这是因为电力零售业者因天然气供应中断和电力价格波动，以及印尼管道天然气生产可能受干扰，限制了电力业者提供固定价格配套的能力。

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