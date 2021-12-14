助无法取得零售电力厂商应对燃眉之急 能源局推出临时固定电价辅助计划

本地电力批发市场受管道天然气供应不稳定等因素影响，面对前所未有的波动，能源市场管理局宣布与发电厂及电力零售业者合作，推出临时电力合约辅助计划，帮助无法取得电力零售合约的大型厂商应对燃眉之急。

这类大型厂商指的是每月平均用电量达至少四兆瓦时的用户——相当于一个四房式组屋月均用电量的约10倍，例如各大小制造业者和购物商场。当中，好些厂商因独立电力零售业者之前相继退出市场，被迫从价格波动较大的电力批发市场买电。

目前约1万1000个用户从电力批发市场买电，占电力用户总数的约1.1%。

能源局昨天（12月13日）发文告宣布临时电力合约辅助计划时指出，该局接到反馈，指一些大型商业用户在更新或签署电力新合约时面对困难，尤其是下来三个月里。这是因为电力零售业者因天然气供应中断和电力价格波动，以及印度尼西亚的管道天然气生产可能受干扰，限制了电力业者提供固定价格配套的能力。

为解决问题，能源局与发电厂和电力零售业者将在这辅助计划下，在明年1月为受影响的大型厂商提供一个月的固定价格配套。若市场有需求，能源局将考虑延长计划。

参与这项计划的电力零售业者包括Geneco、胜科电力和圣诺哥能源供应。这些业者都有自己的发电厂，并获准使用能源局的备用燃料设施生产电力，以降低管道天然气供应受干扰对公司带来的风险。

它们将为上述计划合力提供约300兆瓦的电力，每千瓦时的收费最高39.7分。能源局鼓励大型厂商和零售业者接洽，争取更好的条件。

厂商可以从明天起至本月27日下午3时前签订相关配套。短期合约会在明年1月31日到期。

能源局指出，临时电力合约辅助计划并非强制性，对于想要降低电力价格波动风险，却难以取得电力合约的厂商，新计划提供了一个可行选项。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，政府虽不能完全让国人免受电费上涨的影响，但能够、也将继续确保消费者获得所需的电力供应和电力计划。政府将通过水电费回扣等援助计划，继续帮助消费者应付生活开销。

能源局接到反馈，指一些大型商业用户在更新或签署电力新合约时面对困难，尤其是下来三个月。这是因为电力零售业者因天然气供应中断和电力价格波动，以及印尼管道天然气生产可能受干扰，限制了电力业者提供固定价格配套的能力。