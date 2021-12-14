李总理：病例剧增情况已缓和 我国有信心应对奥密克戎关键在追加剂

李总理说，我国的抗疫历程开始迎来新曙光。过去三个月病例剧增的情况已有所缓和，医疗体系获得保护。“我们尚未脱离险境，但我们有信心能够应付奥密克戎，因为通过接种疫苗与追加剂，我们如今在应对冠病方面处于一个强得多的位置。”

新加坡尚未从冠病疫情中脱离险境，但李显龙总理表示，我国有信心能够应付奥密克戎变种毒株，而疫苗追加剂将是抗疫策略的关键。

李总理昨天（12月13日）下午为社区发展理事会邻里购物券计划主持推介仪式时说，我国的抗疫历程开始迎来新曙光。过去三个月病例剧增的情况已有所缓和，医疗体系获得保护，死亡人数也维持在低水平。

李总理说，眼下我国正准备应对奥密克戎变种毒株带来的影响，疫苗追加剂将是一大关键。

“我们尚未脱离险境，但我们有信心能够应付奥密克戎，因为通过接种疫苗与追加剂，我们如今在应对冠病方面处于一个强得多的位置。”

昨天新增339确诊病例 连续11天维持在三位数

本地冠病确诊病例呈稳步下滑趋势，过去一个月从每日新增两三千起，跌至连续11天维持在三位数。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天新增339起确诊病例，其中318起来自社区，六起来自客工宿舍，15起从境外输入。

每周社区病例增长率为0.60，略低于前天的0.61，连续31天低于1。再有四人因冠病并发症逝世，死亡病例累计798起。

住院情况方面，过去一天有669人出院或完成隔离。目前有575名病患住院，其中30人病危，在加护病房接受插管治疗。三名70岁及以上的病患情况不稳定，在加护病房密切观察。

另有87名住在普通病房的病患需要输氧，其中一人年龄介于20岁至39岁。

加护病床使用率46.9％

全国加护病房床位增至430个，但由于冠病和非冠病患者分别维持在33个和167个，加护病床整体使用率仍维持在46.9％。

截至前天，全国人口中87％已完成两剂疫苗接种，31％已施打追加剂。按符合接种条件的人口计算，则有96％完成接种。

接下来，5岁至11岁儿童将在本月内开始接种辉瑞/复必泰冠病疫苗。18岁至29岁者若距离接种第二剂疫苗已满五个月，从今天起可预约接种追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和施打追加剂，过去28天确诊的3万4117起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状。0.9％在普通病房输氧，0.2％在加护病房治疗，0.2％病逝。

未完成疫苗接种者染疫后病重和病逝的风险仍然较高。过去七天，每10万人中有2.5人须在加护病房接受治疗，过世的有0.3人。

已完成接种者当中，每10万人有0.4人住进加护病房，0.03人病逝。

李总理昨天也再次感谢全体人民在抗疫期间保持团结和坚韧。

“希望邻里购物券能充当这段艰难时期的小小鼓励，而我们能够作为一个社会逐步前行，找到与病毒共存的方式，并安全恢复我们喜欢做的事。”