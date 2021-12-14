配合成立10周年 太和观办残障者烘焙就业课程

有智力障碍的梁伟栓（38岁）由于无法应对一般工作环境的压力，之前的几份工作都做得不长久。去年7月，他加入太和观残疾人士服务中心开办的烘焙课程，生活从此改变。

成立10周年之际，太和观慈善机构推出两个新慈善项目——提供给残障者的烘焙就业课程“揉入爱心”（Knead With Love）和全民跑步助捐购物券给低收入家庭的活动“Race To Raise”。