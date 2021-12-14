配合成立10周年 太和观办残障者烘焙就业课程 订户 来自 / 联合早报 文 / 翁亦豆 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年12月14日 5:00 AM 参与“揉入爱心”课程的受惠者，为太和观慈善机构烘焙10周年庆的蛋糕，梁伟栓（左二）是其中一名受惠者。社会与家庭发展部长马善高（右二）、德教太和观主席李锦祥（右一），以及太和观慈善机构董事许慈祥（左一）出席活动，正式启动残障者烘焙就业项目。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 有智力障碍的梁伟栓（38岁）由于无法应对一般工作环境的压力，之前的几份工作都做得不长久。去年7月，他加入太和观残疾人士服务中心开办的烘焙课程，生活从此改变。成立10周年之际，太和观慈善机构推出两个新慈善项目——提供给残障者的烘焙就业课程“揉入爱心”（Knead With Love）和全民跑步助捐购物券给低收入家庭的活动“Race To Raise”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 慈善 就业 残障人士 低收入家庭 烘焙 扎吉哈：接受境外言论前 年轻人须思考国情差异 速读狮城