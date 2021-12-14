淡滨尼新社区空间Connect@N2 以新生沙等回收材料当建材

在淡滨尼指定地点回收的酸奶盒和一次性餐具等塑料，可用来制作一张张长椅，未来五年设置在该市镇约20个公园。

这个将废弃塑料变为可用材料的技术，由淡马锡理工学院的城市可持续发展研究中心研发，首个成品放置在淡滨尼21街第201B座组屋旁的新社区空间Connect@N2。

淡滨尼市镇在日前的植树活动上，介绍了这个采用多个可持续发展技术的社区空间。

拥有酷似木材纹理的长椅大约1米长、40厘米宽，制作过程使用1公斤左右的回收塑料，取代原始材料中15%到20%的沙，除了赋予废弃物新生命，更能省下有限资源。

城市可持续发展研究中心主任黄淑芬说，从文献或媒体报道看到使用回收塑料制成的长椅，都由分类塑料制成，所需的分类过程耗时耗力。“我们研发的技术采用混合塑料，因此可跳过分类过程将塑料处理成集料，再制成长椅面板。”

黄淑芬说，目前的计划是在两年内利用在淡滨尼回收的塑料，制作成20到30张长椅，到时设计也可能改进以增加回收塑料的占比。

另外，Connect@N2内的混凝土走道和社区园地也各有巧思。

混凝土走道使用的“新生沙”（NEWSand）原料为熔渣（slag），是都市固体废物经气化后形成的副产品。淡滨尼也是本地首个用新生沙建成邻里中心设施的市镇，反映它朝模范生态市镇迈进的决心。

供居民种植的39个升高花床，则种有营养密度更高的羽衣甘蓝、灯笼椒和小白菜等12种蔬菜，被称为未来功能性食物。

专研植物生物技术的淡马锡理工应用科学系科学家戈道奇（Mandar Godge）说，他们未进行基因改造，而是通过控制土壤养分、肥料、光照条件等外在因素，调节植物的基因表现，让营养翻倍。以同等重量的羽衣甘蓝来说，当中的维生素A、维生素C和叶酸等营养成分至少能增加一倍。

为了让居民也能种出营养价值更高的蔬菜，淡滨尼市镇将与伙伴合作通过工作坊传授技巧，并计划让区内每户家庭拥有居家种植的工具，加强社区的食品保障。

超过1500平方米的Connect@N2预计明年完工，休闲玩乐设施除了社区园地外，还有游乐场和篮球场。