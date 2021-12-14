数月前毕业自义安理工学院的廖晴翎，目前在筹备个人工作室，往娱乐和音乐类视频制作发展。她享受创作过程，更坚持在音乐的路上走下去。

网络时代提供新机遇，越来越多有梦想、有才华的年轻人选择将原创作品发布在网络平台，让世界听见自己的声音。

数月前毕业自义安理工学院的廖晴翎（20岁），目前在筹备个人工作室，往娱乐和音乐类视频制作发展。15岁那年，她创作了自己的第一首歌曲，自此对音乐创作产生极大热爱。

她认为，生活中有许多不足以与他人分享的喜怒哀乐，她选择把这些事情和想法写进歌里，一方面能够帮助自己释放情绪，同时也能作为纪念，让自己往后能回忆。

“不管是我个人的故事还是身边的人和事，我都能用词曲表达出来，这对我来说很有意义。”

在众多作品中，廖晴翎认为对她意义最重大的是《外公的图书馆》，讲述的是外公与儿孙分享人生故事，也提到了外公对于家庭的贡献。这首歌虽未正式发表，却是她为当时病重的外公写的，对她来说弥足珍贵，并感触良多。

廖晴翎曾梦想成为一名原创歌手，参加过许多比赛与节目。曾有一家中国音乐公司看到了她的潜力，向她发出邀约。父母大力支持，还买机票与她一起飞往成都。不过，廖晴翎不愿被经纪合约束缚，也舍不得离开家人朋友，最终放弃。

虽然放弃了签约机会，但她没有放弃对音乐的热爱。她转向短视频创作，将作品穿插其中，使音乐成为自己生活的一部分。

廖晴翎在18岁时出了个人第一首单曲《以防万一》。这是她曾经定下的一个目标，也是送给自己的成人礼礼物。现在的她享受创作过程，更坚持在音乐的路上走下去。