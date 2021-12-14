送餐平台常遇怪要求 餐厅老板叹月亏近百元

餐厅老板申诉，在送餐平台提供外卖，却多次遇到顾客备注不合理要求，要鸡腿肉、要加蛋、要加汤等，导致亏损不少。

武吉士一带的布连拾街（Prinsep Street）的MacKenzie Rex餐厅老板何先生（66岁）告诉《新明日报》，过去两年来，餐厅在几个送餐平台上提供外卖，却多次遇到顾客备注不合理要求，最后更因没满足这些要求，有关顾客向平台投诉索取退款。

何先生举例说名，有些顾客点了鸡饭，却备注要鸡腿肉或鸡翅膀，但两者收费不同。

“平台上提供了选项，一般的鸡饭是5.90元，但鸡腿饭则是6.80元。还有一些顾客点了鸡肉，却备注要求加牛肉，或加蛋、加汤等；有人则点了一两包鸡饭，却各要六包辣椒。”

他说，顾客要求太过分，餐厅无法符合要求，但又无法在Foodpanda送餐平台上直接联系顾客。

“一些顾客会向送餐平台投诉，要求退款。我们一个月至少遇到两个这样的订单，每个月可能亏本近百元。”

另外，nomVnom素食餐馆老板黄威立（50岁）也表示，100个订单中可能会有一两个这样的备注，包括要求加饭、加面、素食汉堡加多一层肉饼等。“因为是额外的费用，我们通常不会给，除非是低成本的，例如额外辣椒酱、番茄酱、加餐具等。当然，也有少数顾客会因此不满投诉或写差评。”

实利基路The Old Straits Cafe咖啡厅负责人王丽萍（38岁）则透露，咖啡厅没碰到太过分的额外要求，一般上会尽量满足，但如果缺货，就会打电话与顾客商量，不然就拒单。

何先生透露，一些送餐平台没有提供直接联系顾客的渠道，只好留字条解释。

“昨天（12月13日）有顾客备注肉汁里要加鸡蛋，其实这要额外付5角钱，我们只好留字条通知对方下不为例。”

他表示，一些送餐平台如Grab可以直接联系顾客，这样比较方便。“曾有顾客打包20份鸡饭，备注全部要鸡胸肉，我们打电话解释说没办法全部提供鸡胸肉，对方也表示理解。”

完整报道，请翻阅2021年12月14日的《新明日报》。