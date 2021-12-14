病假五天仍出门上课 保安员判监24天

发烧咳嗽又伤风，客工宿舍保安拿了五天病假不好好留在家，还连续三天出门上课，他求情时说“我不是去享乐，我是去上课提升自己”。

被告梁基龙（译音，45岁）案发时是一名客工宿舍的保安人员，面对三项抵触传染病（冠病19居家令）条例。

他昨天（本月13日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑，被判坐牢24天。

根据案情，被告去年11月8日晚上8时许，因出现发烧、喉咙痛、伤风和身体疼痛等症状而到诊所看诊。

医生当时诊断他上呼吸道感染，开了五天病假给他，并安排他进行拭子检测（Swab）。

被告须留在家中，直到检测结果呈阴性。

然而，被告隔天未等检测结果出炉，就从四美住家出门，跑到裕廊参加早上9时开课的保安相关课程，直到傍晚6时才回家。

期间，他在外逗留至少九个小时，并乘搭公共交通工具。

被告下来接连两天也出门上课，其中一天逗留了四个小时，另一天则上课约40分钟，所幸他的检测结果后来呈阴性。

同事过后发现被告病假期间跑来上课，于是通报卫生部，进而揭发被告的罪行。

控方指，被告在外逗留时间长，且使用公共交通工具，途中接触很多人，罔顾公众的安全，提高了传染疾病的风险，吁请法官判他坐牢四周。

被告没有代表律师，他求情时表示，他是为了提升自己和保住饭碗，才参与课程，他绝不是出门玩乐，也没有意图伤害他人。

被告表示冠病疫情突然来袭，他当时可能不了解冠病的严重性，如今已深切体会，也愿承担自己犯下的罪行，但他认为控方要求的四周监禁过于严苛，恳请法官轻判。

完整报道，请翻阅2021年12月14日的《联合晚报》。