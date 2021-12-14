“Kaws：假日”展香港主办方起诉TRF诽谤

“Kaws：假日”展香港主办方AllRightsReserved（ARR）今天（12月14日）入禀新加坡高等法院，正式起诉The Ryan Foundation（TRF）、TRF创办人兼董事司晏窿及董事陈志鸣发表针对ARR与其展览相关的诽谤性言论。

上个月闹得沸沸扬扬的“Kaws：假日”展新加坡站，原定11月14日至21日在滨海湾浮动舞台免费开放给公众参观，但在正式展出前夕，TRF指主办方ARR涉嫌侵犯知识产权而向法庭申请临时禁制令。展出因此被迫暂停，但经ARR委托律师提出申诉后，法庭撤销了临时禁制令，展出得以在11月16日重新开放。

ARR发表的文告说，虽然法庭最后撤销了临时禁制令，但作为主办方，他们已损失了两天的展览时间。文告也透露，禁止令撤销后，法院下令ARR将可就临时禁制令造成的损失进行研讯，而ARR目前正在准备有关的法律程序。

针对ARR入禀高等法院一事，TRF董事陈志鸣回复《联合早报》询问时说：“我们正寻求法律咨询，会在适当的时候作出回应。”

“Kaws：假日”展是美国艺术家Kaws的世界巡回展，展出他的标志性巨型充气雕塑作品《同伴》（Companion）。本名Brian Donnelly的Kaws自2018年起就带着《同伴》巡回首尔、台北、香港等城市，所到之处均造成轰动。新加坡是巡展的第七站，布展期间已吸引许多公众前往滨海湾浮动舞台打卡。