建立可持续供应链 迈向坚韧商业模式

冠病疫情凸显了全球供应链的脆弱，让企业了解建立供应链韧性的重要。这不仅是应对疫情造成的短暂冲击，更是长远打造可持续的商业模式。企业该如何降低供应链对环境的影响，从而确保运作可持续？这其中有哪些挑战？让我们为读者解答疑问。

对于本地农业食品公司佳发（Japfa）而言，可持续发展理念在企业愿景中根深蒂固，是日常运作不可或缺的一部分，尤其是在供应链管理上。这家在新加坡交易所上市的公司十分重视环境、社会和治理（Environment，Social and Governance，简称ESG）的课题，它在2019年针对印度尼西亚的家禽业务进行生命周期评估（Life Cycle Assessment），以科学化方式探讨整个饲养鸡到售卖产品的过程对环境的影响。

佳发公司执行董事兼首席财务官凯文·蒙泰罗（Kevin Monteiro）接受《联合早报》访问时透露，公司是首个在印尼正式进行这项评估的垂直整合家禽供应商，共花了两年时间完成。他说：“这项评估让我们更好地了解产品对环境产生的影响，结果显示我们的运作不会对环境构成高风险。”

蒙泰罗指出，由于饲养家禽和相关运作需大量用水，公司有责任节省用水，并且妥善处理排泄物和废水。特别是全球正面临水源危机，许多人缺乏干净的饮用水和洗涤水。如何衡量供应链的可持续性是许多企业面对的共同挑战。佳发公司就充分利用科技如条码系统来追踪产品的动向，确保饲养到分销的过程都采纳可持续方式。

对于可持续供应链给企业带来的好处，蒙泰罗说：“这包括在价值链上更好地追踪产品，给予客户更大透明度、提高资源配置有效率，以及找出需要改进的地方。”

根据新交所规定，上市公司每年必须至少发布一次可持续发展报告，若不遵守就必须解释。此外，它在今年8月发布新监管蓝图时，建议强制挂牌公司在报告中进行气候相关财务揭露。

佳发公司自2017年起发表可持续发展报告，所涵盖的环境指标相当全面，包括能源用量、温室气体排放量、用水量和废物量。它也成立了由首席执行官和首席财务官领导的可持续委员会，以及由各个市场代表组成的附属委员会，上下齐心推动可持续发展。

波士顿咨询公司（BCG）和汇丰银行（HSBC）发布的实现全球净零碳排供应链的调查报告指出，全球供应链是碳排放的罪魁祸首，这个来源占了碳排放总量的80％。除了直接产生的碳排放，企业也急需降低间接产生的碳排放，如源自供应商、使用或丢弃产品过程中产生的碳排放。

为了实现全球供应链净零排放，企业每年估计需投资3万亿到5万亿美元，2020年至2050年间投入的总资金超过100万亿美元。如果拖延投资，所需资金恐怕会更多，并加剧气候变化对供应链的冲击。

从上述可见，解决气候问题刻不容缓。汇丰银行环球贸易及融资业务部新加坡区总监毛衍恩（Iain Morrison）说：“供应链容易受气候变化冲击，例如严重风暴、水灾、干旱和火灾，这提醒我们急需要采取行动。企业必须作出投资，确保端到端供应链的透明度，以更好地了解商业活动对环境的实际影响，而运用科技正是关键。”

毛衍恩指出，企业意识到让供应链变得可持续，可增加生产力、效率和节省成本，以及加强伙伴关系和品牌声誉。这也有助于提高透明度和追踪度，确保供应链具韧性应对未来冲击。“企业开始借助新科技，以自动化和更有效率的方式来提升供应链能见度。在一些领域，如食品和服装零售业，数码科技不只让买家有能力追踪供应商，也可追踪货品的位置。”

根据汇丰银行进行的2020年新加坡动态调查，多达52％受访企业认为重塑供应链将帮助他们减低成本。采纳数码化或科技、提高韧性和出货速度，以及与更多供应商合作，是它们加强供应链的当务之急。

为企业提供绿色融资是推动可持续发展的另一个关键。毛衍恩认为，绿色融资在亚太地区仍是相对新颖的概念，但是新加坡已具备让绿色融资规模化的重要因素和条件，包括充足的资金流动性，以及各种推动绿色、可持续和社会债券的优惠措施。这些措施旨在帮助企业抵消发行此类债券相关的额外成本和投入。

想要加强供应链可持续的企业要从何下手？这里提出以下七大建议，帮助企业踏出第一步。

冠病疫情改变了商业运作模式，企业在转型或整顿业务时，不妨在长远策略中建立可持续供应链，为后疫情时代做好准备。

【本文由汇丰银行呈献】