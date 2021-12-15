新马陆路VTL 下周扩大至两国所有公民

冠病19疫情

新加坡和马来西亚将从下周一（20日）起，把陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至新马两国所有公民。

两国上个月29日开通陆路与航空疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）。不过，根据现有安排，只有目的国的公民、永久居民及长期证件持有者获准越过长堤回家或回去上班。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天在记者会上指出，为了让更多人有机会与家人团聚，从本月20日起，新加坡公民可通过陆路VTL入境马国，马国公民也能通过同一项安排入境我国。

两国VTL检测规定保持相同。所有入境我国者须连续七天呈报冠病快速检测结果，包括在入境后的第三及第七天，到指定检测中心做抗原快速检测（ART）。入境马国者则须连续六天接受检测。

至于是否会放宽人数限制，贸工部受询时说，目前在观察需求，并会考虑两国的公共卫生情况后，检讨和调整人数限制。根据现有安排，每天最多只有2880人获准搭乘指定巴士越过长堤。

两国也在探讨把陆路VTL扩大至其他交通方式，包括恢复马来亚铁道公司（KTM）的火车服务和逐步允许个人交通工具，如电单车和汽车过境。

颜金勇说：“最有可能的是通过火车……一旦达成协议后就会公布详情。”

颜金勇：仍需定期检测

应谨慎考虑是否要一日游

随着陆路VTL扩大，一些公众有意往返新马一日游。不过卫生部长王乙康说，新马开通VTL的主要目的是允许两国人民探亲，他呼吁想要购物或打球的公众，应优先让其他旅客能与对岸的家人团聚。

颜金勇同样呼吁想要一日游的旅客三思而行。“那些只想呆一天的旅客，我还是鼓励你们考虑清楚，毕竟根据目前的规定，你们还是需要定期检测。”

至于我国是否会针对受奥密克戎变种毒株影响的国家收紧边境措施，财政部长黄循财指出，当局正在关注局势，每两周会根据风险评估调整边境措施。我国近期也收紧检测规定，确保VTL旅游仍能安全进行。

他说：“在最坏的情况下，如果对方的疫情局势变得很难（管理），那我们不排除采取额外措施，包括暂停VTL。”

不过黄循财也提醒，任何边境措施都不可能完全阻挡变种毒株进入我国。“我们已经探测到奥密克戎确诊病例，这些病例最终还是会进入社区，在本地传播或出现感染群，不过我们会做好准备。”