卫生部将设接种疫苗 “有效期” 逾期不打追加剂失去 “完成接种” 状态

若只接种首两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗或首三剂灭活疫苗，将会有“有效期”，过了有效期、没有接种追加剂就不算完成接种，须受到疫苗接种差异化安全管理措施限制。

卫生部长王乙康昨天在记者会上指出，英国研究显示，接种两剂辉瑞疫苗后，对奥密克戎毒株感染的效能从最初一个月的90％降至四个月后的35％，但是接种追加剂后疫苗效能又增加至75％，对重症的保护相信会更高。因此，接种疫苗和追加剂仍是主要的防护措施。