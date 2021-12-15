卫生部将设接种疫苗 “有效期” 逾期不打追加剂失去 “完成接种” 状态 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年12月15日 5:00 AM 由于接种mRNA疫苗追加剂后出现严重过敏反应的风险较低，卫生部把接种追加剂后的观察时间从原本的30分钟缩短至15分钟。（李天錡摄） 字体大小: 小 中 大 若只接种首两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗或首三剂灭活疫苗，将会有“有效期”，过了有效期、没有接种追加剂就不算完成接种，须受到疫苗接种差异化安全管理措施限制。卫生部长王乙康昨天在记者会上指出，英国研究显示，接种两剂辉瑞疫苗后，对奥密克戎毒株感染的效能从最初一个月的90％降至四个月后的35％，但是接种追加剂后疫苗效能又增加至75％，对重症的保护相信会更高。因此，接种疫苗和追加剂仍是主要的防护措施。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 卫生部 追加剂 疫苗 针线取代教鞭 数码