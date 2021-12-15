国大医院和传染病中心科学家研究 发现新种葡萄球菌以新加坡命名

名为新加坡葡萄球菌的细菌是金黄色葡萄球菌的一类。金葡菌是一种常见的病原体，约三成人口带菌，可造成皮肤和伤口感染、手术部位感染或血管感染，甚至致命。

本地科学家发现一种新葡萄球菌，并以新加坡命名。新细菌的发现凸显我国的科研能力，也将有助于加深科学界对细菌感染的理解。