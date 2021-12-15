国大医院和传染病中心科学家研究 发现新种葡萄球菌以新加坡命名 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年12月15日 5:00 AM 发现新葡萄球菌的本地研究人员，包括国家传染病中心国家公共卫生实验室主任兼国大医院检验科微生物学主任林择彬副教授（左起）、 国大医院检验科微生物学顾问医生周家立，以及国大医院检验科微生物学首席研究员张温佩博士。（国大医院提供） 字体大小: 小 中 大 名为新加坡葡萄球菌的细菌是金黄色葡萄球菌的一类。金葡菌是一种常见的病原体，约三成人口带菌，可造成皮肤和伤口感染、手术部位感染或血管感染，甚至致命。本地科学家发现一种新葡萄球菌，并以新加坡命名。新细菌的发现凸显我国的科研能力，也将有助于加深科学界对细菌感染的理解。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 国大医院 传染病中心 新加坡国立大学医院 葡萄 细菌 针线取代教鞭 数码