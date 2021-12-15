四南大生发起“人生心声”运动 鼓励倾听父母规划未来护理

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

发布 / 2021年12月15日 5:00 AM

南大学生张妏蔚（左起）、李芷宁、陈祉璇和吴舒惠发起“人生心声”运动，鼓励更多人与父母预先讨论未来的护理规划。（人生心声小组提供）
南大学生张妏蔚（左起）、李芷宁、陈祉璇和吴舒惠发起“人生心声”运动，鼓励更多人与父母预先讨论未来的护理规划。（人生心声小组提供）

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我国每10个成年人中，至少八人从未与父母讨论过他们未来的护理规划。四名南洋理工大学学生因此发起“人生心声”运动，鼓励更多人倾听父母的心声，为未来提前做好规划。

发起这项运动的是南大黄金辉传播与信息学院的四名女生。她们在对105名年龄介于35岁至59岁的国人展开调查后，发现有超过半数的受访者对父母未来的护理规划毫无头绪，超过80%未曾与家人讨论过这方面的安排，60%不了解父母对临终护理的需求。

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