四南大生发起“人生心声”运动 鼓励倾听父母规划未来护理

我国每10个成年人中，至少八人从未与父母讨论过他们未来的护理规划。四名南洋理工大学学生因此发起“人生心声”运动，鼓励更多人倾听父母的心声，为未来提前做好规划。

发起这项运动的是南大黄金辉传播与信息学院的四名女生。她们在对105名年龄介于35岁至59岁的国人展开调查后，发现有超过半数的受访者对父母未来的护理规划毫无头绪，超过80%未曾与家人讨论过这方面的安排，60%不了解父母对临终护理的需求。