四南大生发起“人生心声”运动 鼓励倾听父母规划未来护理 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 发布 / 2021年12月15日 5:00 AM 南大学生张妏蔚（左起）、李芷宁、陈祉璇和吴舒惠发起“人生心声”运动，鼓励更多人与父母预先讨论未来的护理规划。（人生心声小组提供） 字体大小: 小 中 大 我国每10个成年人中，至少八人从未与父母讨论过他们未来的护理规划。四名南洋理工大学学生因此发起“人生心声”运动，鼓励更多人倾听父母的心声，为未来提前做好规划。发起这项运动的是南大黄金辉传播与信息学院的四名女生。她们在对105名年龄介于35岁至59岁的国人展开调查后，发现有超过半数的受访者对父母未来的护理规划毫无头绪，超过80%未曾与家人讨论过这方面的安排，60%不了解父母对临终护理的需求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南大 临终护理 沟通 预先护理计划 针线取代教鞭 数码