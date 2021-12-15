凭杰出领导才能社区服务精神 九名少年旅获总统奖

两年前冠病疫情开始肆虐时，叶信杰刚刚升上高中部。通过辅导功课和组织捐书等活动，叶信杰为有需要的孩童减缓疫情带来的冲击，给予他们最实际的帮助。

凭借杰出的领导才能和社区服务精神，叶信杰（18岁）等九名少年旅成员昨日在总统府接受哈莉玛总统授予的少年旅总统奖徽章。

这个年度奖项是新加坡少年旅的最高荣誉奖，专门颁发给16岁至18岁的顶尖优秀成员。他们要用至少六年的时间，完成一系列严格要求，包括展现杰出的领导才能和社区服务精神，才能获得提名。