前天才发放 七旬嫲申诉：购物券遭误领

当局前天（12月13日）才公布发出1亿3000万社理会邻里购物券给全国130万户本地公民家庭，昨日却有人上网申诉，购物券或已被人误领。77岁阿嫲的女儿上网帮母亲领取购物券时，发现购物券已被人领走。阿嫲受访说，Singpass密码只有自己知道，以前领取任何政府补贴都没问题，不知为何此次有人能领走她的礼券。

住在乔治王道（King George’s Avenue）第805座组屋的黄亚妹（77岁）告诉记者，昨早朋友提醒她要去领取购物券，但若去民众俱乐部领取必须排队，她便趁着和女儿一起吃午饭的时候，让女儿帮她上网处理。

谁知女儿登录领取页面后，赫然发现购物券已被领走，领取人一栏还写着一名陌生男子的名字。

黄亚妹说，用于登录领取页面的Singpass密码只有她和女儿知道，因此她当时也吓了一跳。

她说：“之前我领取其他政府津贴都没出过问题，这次也不知为何会被人误领购物券。当时还有点担心，不知是不是我的个人信息被泄露了，其他户口不知道有没有事。”

另外黄亚妹也说，自己和丈夫是该组屋单位的第一任屋主，在该处已经住了40多年，该单位名下应该没有登记其他人的名字。

黄亚妹的女儿王晓慧（48岁）受访时则说，丈夫后来也帮其他亲戚领取了购物券，都没出问题，之后母亲的被人误领，因此他们将事情上传网络。

王晓慧说：“我们通过社媒联系社理会，并按照他们的指示，通过电邮向当局反映了情况。”

黄亚妹则表示，如果确定个人信息没有被泄露，她就没那么担心。

完整报道，请翻阅2021年12月15日的《联合晚报》。