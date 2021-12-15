男子无照开车被查竟冒“通缉犯”弟身份 当场被捕

曾在八年内两度因撞死人而被判刑，男子驾照因此被吊销10年，岂料去年尾他无照开车经过芽笼，被交警拦截时，竟冒用弟弟的名字谎报身份，企图避开追查，殊不知弟弟竟是“通缉犯”，结果他当场被捕。

被告谢俊杰（40岁）前天承认一项提供假资料、一项抵触公路交通法令和一项没买第三方保险的控状后，被判坐牢九周、罚款5000元和吊销或不准持有各级驾照20年。

被告在2008年曾犯下疏忽驾驶导致他人死亡的罪名，被罚款7000元和吊销驾照五年。

过后他又涉及另一起致命车祸，并在2016年再次因同样的罪名，被判坐牢10个月，以及吊销或不准持有各级驾照10年。

已经被吊销驾照的被告，却在去年11月2日上午11时，无照开车经过芽笼12巷，结果被交警截查。

当时交警要求被告出示身份证，但被告担心会被查出他无照开车，因此告诉交警自己忘了带身份证。

交警于是交给被告一张纸，要他写下个人资料。被告为了避免行径露馅，决定冒用弟弟的身份，写上弟弟的名字，以及自己的联系方式和地址。

被告原以为可以瞒天过海，殊不知交警马上一查，惊觉他的弟弟其实正被警方通缉，他也因此当场落网。

被告事后坦承自己冒用弟弟身份，以试图躲避追查。

调查显示，他除了无照开车，也被揭没买第三方保险就开车上路。至于被告弟弟所犯何事与是否有被捕，则没有在案情中交代。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年12月15日的《联合晚报》。