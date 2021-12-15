求复合按摩女不果 男子闯屋大闹被控

男子为按摩女与妻子离婚，岂料两人情海翻波后，男子求复合不果，竟闯屋大闹，结果换来牢狱之灾。

被告是中国籍男子陈岳（40岁），受害人是他的前女友苏文娜（29岁），案发时在一家按摩院当按摩女。被告面对六项控状，包括蓄意伤人、偷窃、恶作剧和破门行窃等。

案情显示，今年10月30日傍晚6时30分左右，被告到受害人的工作地点找她要求复合，但遭拒绝。

被告气极质问受害人是否劈腿，坚持要看她的手机简讯，受害人不同意，被告就趁她不注意，从她的口袋里抢走手机，受害人反抗，两人扭成一团。

不过，被告离开按摩院后发现手机需要密码解锁，气得把手机摔坏。

同天晚上10时30分，被告返回按摩院找受害人，后者连忙向友人求助，请对方送她回家，被告却一路尾随在后。

大约半小时后，受害人回到家后立即将大门反锁，被告则在单位外不停地大喊受害人的名字。受害人非常害怕，向室友求助，室友还没来得及反应，被告就破门而入，直接走向受害人的房间。

受害人吓得抓起包包准备跑到室友的房间，却遭被告阻止，被告抢走她的包包、取走她的工作准证、身份证、银行卡和现金，最后把包包丢在地上才离开，受害人立刻报警求助。

怎料，被告还不愿罢休，趁警方到场前，再次返回单位，破坏受害人的房门，企图害她被房东赶走，期间被告也撕破受害人的两件工作制服。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年12月15日的《新明日报》。