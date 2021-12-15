“字述一年”社媒活动 读者借照片文字寄予未来期许

2021年的《联合早报》“字述一年”年度汉字已于今天傍晚揭晓，“盼”字获得3393票，从十个候选汉字脱颖而出，当选年度汉字。

配合“字述一年”投选活动，zaobao.sg面簿和Instagram日前邀请网友用一张照片，诠释心目中的年度汉字。

从12月1日至12月12日的活动期间，我们收到近50份作品，当中多数作品都聚焦冠病疫情，读者除了反映疫情对他们生活上的影响，也借由照片和文字寄予他们对未来的期望。

《联合早报》从所有作品中选出了三个优胜奖和五个安慰奖作品，现在就一睹读者的这些精彩作品，了解他们背后的故事。

以下是三个优胜奖作品，每个获奖者各可获得价值50元的凯德（CapitaLand）电子礼券和本地插画家兼作家阿果设计的精美礼品。

有网友鼓励大家以坚毅的精神对抗疫情，照片中父亲背着儿子的画面也让人倍感温馨，仿佛在提醒人们，只要有毅力，任何挑战都能迎刃而解。

另一名网友则通过作品表达了他对马来西亚老家和亲人的思念之情。冠病疫情肆虐近两年，很多游子仍然和家人分隔两地、牵挂着家中的父母，他们也像这名网友一样，期盼能早日回到最温暖的家与家人团聚。

还有一名网友以张贴板贴满圆形贴纸的照片，记录疫情期间的用餐经历。随着堂食限制的放宽，在进入食阁用餐前，都会有工作人员检查食客的疫苗接种状态，为堂食者分发贴纸。因此，照片中的这一幕对很多人应该不陌生，贴纸似乎也成为堂食者必不可少的标志。

除了以上三个优胜奖作品，《联合早报》还加码送出五份安慰奖，获奖者各可赢取价值10元的职总平价超市购物礼券和阿果设计的礼品。

以下是五个安慰奖作品：

恭喜所有获奖者，也感谢所有网友的踊跃参加与支持！没有获奖的网友也别气馁，因为凡是参与活动者，皆可获得阿果设计的礼品，包括帆布袋、镜片清洁布及笔电保护套。

所有参与今年“字述一年”投选活动的读者可上网，查阅完整得奖名单。欲重温今晚6时的直播节目，目睹涂鸦艺术家ANTZ揭晓当选年度汉字，可进入“字述一年”专网收看揭晓节目。