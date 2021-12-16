新马陆路VTL下周一起扩大 巴士业者每日单向车程增至50趟

来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年12月16日 5:00 AM

汉达英达（Causeway Link）目前每天有16趟巴士，提供从新加坡奎因街巴士总站前往马来西亚新山拉庆中央巴士总站的陆路VTL短程巴士服务，返程也有另16趟。下周一起，每天的单向服务增加到26趟。（档案照片）
汉达英达（Causeway Link）目前每天有16趟巴士，提供从新加坡奎因街巴士总站前往马来西亚新山拉庆中央巴士总站的陆路VTL短程巴士服务，返程也有另16趟。下周一起，每天的单向服务增加到26趟。（档案照片）

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到时，每天通过陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）进出新马的人数，将从目前约2880人增至约4320人。

新加坡和马来西亚下周一起，把陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至新马两国所有公民，提供往返两地的指定巴士服务业者宣布增加每日服务趟次，一天的单向车程总趟次将从目前的32趟增至50趟。

到时每天可通过陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）进出新马的人数，将从目前的约2880人增至约4320人。

其中一家提供往返新马VTL短程巴士服务的业者汉达英达（Causeway Link）目前每天有16趟巴士，从新加坡奎因街巴士总站前往马来西亚新山拉庆中央巴士总站，返程也有另16趟。公司前晚宣布从下周一（20日）至明年1月2日，每天的单向服务增加到26趟。

汉达英达副执行董事林镇芳说，陆路VTL扩大后，公司每天的配额获准从现在的1440人增加至2160人。新增的巴士服务售票昨早8时开卖，几个小时内，本月20日至26日从新加坡出发到新山的2520张票已经销售一空。

她提到，过去每趟服务分两辆巴士载客，各载22人至23人，但公司发现不是每个人都携带行李，因此决定调整新增巴士服务的运作，换成用一辆巴士载客，每辆最多载36人。

春节票何时开卖尚未定 票额料将提高应付需求

至于何时开始销售农历新年的车票，林镇芳说，还在等官方的指示，但相信配额会进一步提高，以应付需求。

新马11月29日开通陆路与航空VTL。根据现有安排，只有目的地那国的公民、永久居民和长期证件持有者获准越过长堤回家或回去上班。为了让更多人有机会与家人团聚，新马本月20日起扩大计划，让新加坡公民可通过陆路VTL入境马国，马国公民也能通过同一项安排入境我国。

本地星运旅游（Transtar）现在每天提供32趟往返兀兰巴士临时转换站和拉庆中央巴士总站的陆路VTL短程巴士服务，各方向提供16个趟次。

公司董事经理叶础辉说，20日起，每天的单向趟次将增加到24趟，每趟的载客量维持在45人。新增的巴士服务明天早上8时在公司官网开卖。“虽然服务趟次增加了，但顾客的需求太大，应该还是会供不应求。”

随着巴士服务趟次增加，星运旅游也会增加多30％的人手。

叶础辉说，公司会在出发日期前30天开始售卖车票，因此，有意在明年大年除夕（1月31日）出发的乘客可以在1月1日开始买票。

另外，叶础辉透露，陆路VTL开通后，买了票最后却没有出现的乘客占约10％。

他说：“由于抢票情况激烈，加上巴士车票不贵，有些乘客抱着先抢票再说的心态。我们希望顾客不要这么做，而是应把机会留给别人。”

本月刚成为新加坡公民的陈姓人事部经理（37岁）已近两年没有回马来西亚怡保探望父母。她说，之前想回家但回不了，现在陆路VTL扩大后，她终于能回家了。“可能会在农历新年时回家，但还不确定。”

王姓经理（32岁）多年前成为本地公民。她说，在马国的亲戚住在吉隆坡，要是得搭巴士到拉庆车站再转另一趟快车回家会相当麻烦，况且现在搭飞机也不是最方便的选择，因此会等到陆路VTL让两国公民用私家车进出时才启程。

“都等了两年了，不差这一时。”

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