新马陆路VTL下周一起扩大 巴士业者每日单向车程增至50趟

到时，每天通过陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）进出新马的人数，将从目前约2880人增至约4320人。

新加坡和马来西亚下周一起，把陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至新马两国所有公民，提供往返两地的指定巴士服务业者宣布增加每日服务趟次，一天的单向车程总趟次将从目前的32趟增至50趟。

到时每天可通过陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）进出新马的人数，将从目前的约2880人增至约4320人。

其中一家提供往返新马VTL短程巴士服务的业者汉达英达（Causeway Link）目前每天有16趟巴士，从新加坡奎因街巴士总站前往马来西亚新山拉庆中央巴士总站，返程也有另16趟。公司前晚宣布从下周一（20日）至明年1月2日，每天的单向服务增加到26趟。

汉达英达副执行董事林镇芳说，陆路VTL扩大后，公司每天的配额获准从现在的1440人增加至2160人。新增的巴士服务售票昨早8时开卖，几个小时内，本月20日至26日从新加坡出发到新山的2520张票已经销售一空。

她提到，过去每趟服务分两辆巴士载客，各载22人至23人，但公司发现不是每个人都携带行李，因此决定调整新增巴士服务的运作，换成用一辆巴士载客，每辆最多载36人。

春节票何时开卖尚未定 票额料将提高应付需求

至于何时开始销售农历新年的车票，林镇芳说，还在等官方的指示，但相信配额会进一步提高，以应付需求。

新马11月29日开通陆路与航空VTL。根据现有安排，只有目的地那国的公民、永久居民和长期证件持有者获准越过长堤回家或回去上班。为了让更多人有机会与家人团聚，新马本月20日起扩大计划，让新加坡公民可通过陆路VTL入境马国，马国公民也能通过同一项安排入境我国。

本地星运旅游（Transtar）现在每天提供32趟往返兀兰巴士临时转换站和拉庆中央巴士总站的陆路VTL短程巴士服务，各方向提供16个趟次。

公司董事经理叶础辉说，20日起，每天的单向趟次将增加到24趟，每趟的载客量维持在45人。新增的巴士服务明天早上8时在公司官网开卖。“虽然服务趟次增加了，但顾客的需求太大，应该还是会供不应求。”

随着巴士服务趟次增加，星运旅游也会增加多30％的人手。

叶础辉说，公司会在出发日期前30天开始售卖车票，因此，有意在明年大年除夕（1月31日）出发的乘客可以在1月1日开始买票。

另外，叶础辉透露，陆路VTL开通后，买了票最后却没有出现的乘客占约10％。

他说：“由于抢票情况激烈，加上巴士车票不贵，有些乘客抱着先抢票再说的心态。我们希望顾客不要这么做，而是应把机会留给别人。”

本月刚成为新加坡公民的陈姓人事部经理（37岁）已近两年没有回马来西亚怡保探望父母。她说，之前想回家但回不了，现在陆路VTL扩大后，她终于能回家了。“可能会在农历新年时回家，但还不确定。”

王姓经理（32岁）多年前成为本地公民。她说，在马国的亲戚住在吉隆坡，要是得搭巴士到拉庆车站再转另一趟快车回家会相当麻烦，况且现在搭飞机也不是最方便的选择，因此会等到陆路VTL让两国公民用私家车进出时才启程。

“都等了两年了，不差这一时。”