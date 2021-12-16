三人初步确诊染奥密克戎 夫妻俩曾到乌节路一带多家餐馆用餐

我国再有三起冠病病例初步确诊感染奥密克戎变种毒株，包括一名机场员工。另外两人分别是通过疫苗接种者旅游走廊从美国返新的36岁男子，以及他没有出国的妻子。

夫妻二人曾到多家餐馆用餐，同时间到过相同餐馆的公众将接获健康风险警告并须接受检测。

根据卫生部昨晚的文告，初步确诊奥密克戎的本土病例是在樟宜机场第三搭客大厦工作的54岁男子，他平时帮忙装卸行李，不会与旅客接触。

他本月10日至13日每天接受的抗原快速检测（ART）结果都呈阴性，14日接受的定期轮流检测聚合酶链式反应（PCR）结果却呈阳。

通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）返新的输入病例是一名36岁男子。

他本月6日在美国接受的行前检测，以及8日抵新时的PCR检测结果都呈阴性，不过他在10日接受入境后第三天检测的ART结果却呈阳性，隔天的PCR检测结果同样呈阳。

其他食客会收到风险警告

他的34岁妻子虽然近期没有出国，但因丈夫确诊冠病，妻子14日被隔离并在同天确诊。在这之前，她一直在家办公。

这对夫妻本月8日和9日到过多家餐馆用餐，包括义安城的Mizuki、喜来登酒店的中餐馆李白、文艺复兴广场的Merci Marcel，以及乌节门（Orchard Gateway）的Signs A Taste Of Vietnam Pho。

所有与食客接触的餐馆工作人员，以及SafeEntry记录显示同时间内与两名病患到过相同地点的食客都会收到健康风险警告（HRW）。卫生部将联络这些人并展开一次性的PCR检测行动。

上述三名病患都已完成疫苗接种，没有出现或只出现轻微症状，目前在国家传染病中心隔离观察。国家公共卫生实验室正进行全基因组排序，以鉴定他们感染的是否是奥密克戎。

昨日新增474起冠病病例

卫生部正在追踪三名病患的密切接触者，所有密切接触者都须在指定设施隔离10天，并在开始隔离时及结束隔离前接受PCR检测。

我国昨天新增474起冠病确诊病例，其中442起是社区病例，10起来自客工宿舍，22起从境外输入。另有三人因冠病并发症逝世，死亡病例累计807起。

每周社区病例增长率则从原本的0.6微增至0.62，连续33天低于1。

过去一天，有636人出院或完成隔离。目前有517名病患住院，其中28人在加护病房接受插管治疗，四名60岁及以上的病患在加护病房密切观察，另有68名普通病房病患需要输氧。

全国加护病房床位维持在429个，其中冠病患者占32个。由于非冠病患者所占床位减少至182个，使得空置床位减至215个，加护病床整体使用率跌至49.9％。

截至昨天中午，本地确诊病例累计27万4617起。