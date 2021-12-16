“是你的决定”虽可能有不同理解 毕丹星：已明确要辣玉莎为言行负责

毕丹星说，他能理解“是你的决定”会让人认为事情交由辣玉莎做主。但他强调，这句话应连同他在纪委会聆讯中与辣玉莎的整段对话一并看来理解。他当时除了问辣玉莎是否意识到她必须在国会澄清，也在她辩解时问她：“但你不可以说谎，对吗？”

工人党秘书长毕丹星同意，他在原议员辣玉莎怎么处理撒谎一事上指这“是你的决定”，可能被理解为给了辣玉莎选择是否要澄清事实。不过他坚持，他这番话的意思是指辣玉莎应为她在国会的言行负责。

国会特权委员会就调查辣玉莎在国会撒谎一事，昨天再度传召毕丹星听证，要求他就党主席林瑞莲之前的供证内容作出回应。委员会昨晚发布会后特别报告。

根据林瑞莲11月在工人党纪律委员会聆讯上的笔记，毕丹星当时告诉辣玉莎，10月国会前一天（即10月3日），他曾告诉她要怎么处理事情“是你的决定”（your call）。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天问毕丹星，“是你的决定”这句话的一般合理解读，是否就是让辣玉莎自己决定。

毕丹星说，他能理解“是你的决定”会让人认为事情交由辣玉莎做主。但他强调，这句话应连同他在纪委会聆讯中与辣玉莎的整段对话一并看来理解。他当时除了问辣玉莎是否意识到她必须在国会澄清，也在她辩解时问她：“但你不可以说谎，对吗？”

毕丹星也澄清，“是你的决定”并不是他10月3日向辣玉莎说的原话，他称原话并没有让辣玉莎有选择余地。他认为，当他说“是你的决定”，已相当明确地表达，这是工人党国会议员应为自己的言行负起的责任，也是工人党要实践的政治责任。

唐振辉问毕丹星，10月3日会面时何不明确叫辣玉莎负起责任，到国会澄清事实。毕丹星回应：“在我向她提及要承担责任和做主时，我已经用自己的方式这么传达了。”

至于辣玉莎的秘书助理罗佩英（译音）供证时说，她从与毕丹星谈话留下的印象是，毕丹星给了辣玉莎选择的余地，毕丹星说，罗佩英“很清楚地表达她的观点”，但她和另一名证人、党干部纳登都过度侧重他“不会对辣玉莎作任何判断”的说法，却忽略了这段话的上下文。

为何拒提呈有关文件 工人党三领导须回应

另一方面，国会特权委员会在报告中指出，委员会从12月10日至14日在不同时候，分别要求毕丹星和工人党正副主席林瑞莲和费沙提呈他们在供证时所提到的文件，包括工人党领导人之前就委员会审理的课题所做的内部通讯记录。不过，他们至今都没有或拒绝提呈有关的文件。

委员会昨天向他们发出传票，传召他们本月20日出席听证会。委员会到时会聆听他们未提呈有关文件的回应。

自上个月29日首次召开会议至今，委员会已传召八名证人，听证长达28小时。报告提到，委员会的工作已大致完成，“只剩几个待处理事项”。

委员会将根据需要进一步审理供证和陈词，并适时向国会提呈调查结果和建议。