许诗敏和陈秋霖是高中同学，她们热衷于收集独特有趣的物件，并做起售卖小众舶来货和转售二手商品的生意。

从售卖精心挑选的小众舶来货，到转售各式奇特的二手商品，一对老友将共同的兴趣化为商机，还从中鼓励公众培养更环保的消费习惯。

同为41岁的许诗敏（左）和陈秋霖是高中同学，因为都热衷于收集独特有趣的物件而成为好朋友。

二人步入职场多年后，2010年因着共同的爱好勇敢创业，成为专职买手，从国外引进小众品牌的精选商品，例如好看耐用又环保的服饰。

许诗敏回忆说，刚开始只是在她家进行每月一次的快闪活动，但没想到消费者反响热烈，短短一年多后两人就在中峇鲁永锡街（Yong Siak Street）租下一个450平方尺的店面。

过去几年生意不断发展，去年4月两人大胆签下新租约，盘下一间1600平方尺的大店面。

陈秋霖说：“谁知道短短几天后政府宣布实施病毒阻断措施，店里的装修停摆，我们等了整整四个月才开业。”

她们原本以为这次的冒险将惨淡收场，但没想到自开业以来生意非常红火，蒸蒸日上。

许诗敏认为，除了因为消费者长时间无法出国游玩，因此更经常在本地购物以外，更多人的消费理念也因疫情而趋向理性克制，购物时贵精不贵多。

两人看准这个新趋势，近期开始收购并转售二手产品，以此推广环保购物。

她们希望未来顾客无论是购买全新还是二手产品，都会更注重产品的质量，以及是否能够长期使用。