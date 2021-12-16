高汇率诱汇款 辜加警曹涉卷数同僚百万元

涉骗同乡人！辜加警曹被指谎称能用比银行更好的汇率，协助同乡把钱汇回家乡，涉嫌卷走无数名同僚的血汗钱，涉案金额至少上百万元。

比克什（36岁）遭逮捕后，在2018年9月8日还押至今已经超过三年。他面对225项罪名，包括198项失信、一项非法经营汇款生意，以及26项非法远程赌博的罪名。

一受害者即将离新 控方申请提前供证

被告不认罪，案件原定明年2月开审，但其中一名受害者即将离开新加坡，而且很可能无法再回来，控方申请让这名受害者提前供证，法庭上周四（12月9日）召开聆讯。

由于案件还未正式开审，庭上并未揭露案件受害者及涉案金额的具体数目，但涉案金额相信至少上百万元。

受害者供证时说，他早在90年代就来新加坡加入辜加警察团，每个月的收入不多，但还是会定期将部分薪水寄回尼泊尔。受害者说，他一般上会找汇款公司汇款，但感觉每次汇款都会有一部分的钱被“吃掉”，原本就不多的钱变得更少。

受害者说，被告比他年轻，在2005年才加入部队，但两人共事多年交情深厚，虽然过后被分派到不同岗位却依然是好朋友。

受害者称，2018年时有同僚告诉他被告帮人汇款回尼泊尔，而且如果选择“延迟到账”，汇率比银行好很多。他因此在营中分四次将4万7200元现金交给被告，要他帮忙汇款回尼泊尔。

但直到约定的期限过了后，受害者在尼泊尔的亲戚，依然没收到钱，他至今都不知道钱到底去了哪里。

警方受询时表示，在获知比加什警曹可能犯下罪行后，立刻解除了他前线的职务，并展开了调查。警方在咨询总检察署后将他控上法庭，并在2018年9月24日将他停职。

完整报道，请翻阅2021年12月16日的《联合晚报》。