整合理学院和工程学院两单位 南大明年设化学化工与生物科技学院

新学院是由化学与生物化学系以及化学与生物医学工程学院合并而成,也是南大理学院和工程学院首次联手成立新的跨学科学院。成立新学院是南大配合其2025战略计划,加强跨学科教育的另一举措,目的是协助学生更好地在职场和社会上把握契机、应付挑战。

南洋理工大学整合理学院和工程学院现有的两个学术单位,在明年新学年成立新的化学化工与生物科技学院,旨在推进跨学科教学、研究及创新。

南大昨天发布文告宣布,化学化工与生物科技学院(School of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology,简称CCEB),明年8月正式成立。

新学院是由数理科学学院属下的化学与生物化学系(Division of Chemistry and Biological Chemistry,简称CBC),以及化学与生物医学工程学院(School of Chemical and Biomedical Engineering,简称SCBE)合并而成。CBC和SCBE目前的本科生分别超过800人和1000人。

CBC目前隶属理学院,而SCBE则是工程学院属下的学术单位。这也是南大理学院和工程学院首次联手成立新的跨学科学院。

成立新学院是南大配合其2025战略计划,加强跨学科教育的另一举措,目的是协助学生更好地在职场和社会上把握契机、应付挑战。

朝跨学科教育迈进 拓展学生知识广度

南大校长苏布拉·苏雷什教授通过文告指出:“新学院在科学学科和工程实践领域之间所产生的协同效益,不仅会促进教学和研究,也会加速食品科技、材料工程、卫生科学,以及医学等交叉领域的创新。”

工程学院院长彭树捷教授受访时说,南大成立新学院是朝跨学科教育再迈进一步,将两个关系紧密的学术单位进行整合,目的是帮学生拓展知识的广度。

整合后,两学术单位继续使用目前所在的教学楼,不会迁移至同一处,但学生可使用彼此的设施。新学院也会开辟共享空间,推动师生交流与协作。

彭树捷强调,新学院成立后,无论是工程学或理学的课程都会维持各自专业知识的深度。不同的是,教授可跨科教导一些基础课,为学生提供不同视野;学生将有更多选修课可以选择,并且可以进行跨科合作。

“科学和工程学是相辅相成的。例如,化学工程的学生进一步认识化学,可提升他们对科学知识的掌握;学化学的学生增加对工程学的认识,就能更了解科学理念的实际应用,提升科学造诣。”

新学院初期阶段会保留化学与生物化学系,以及化学与生物医学工程学院目前开办的本科和研究生课程。学院下来或会探讨开办结合两方面专长的新课程。