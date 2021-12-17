服务东部居民 友诺士综合诊所启用无处方纸可取药

友诺士综合诊疗所是本地第23家综合诊疗所，也是新保集团旗下第九家综合诊疗所。新诊疗所距离友诺士地铁站步行约10分钟，服务居住在友诺士和东部地区的居民。

友诺士综合诊疗所今天（12月17日）正式启用，将借助科技服务东部居民，为病患提供更加便利的看诊体验。

这是本地第23家综合诊疗所，也是新保集团旗下第九家综合诊疗所。新诊疗所距离友诺士地铁站步行约10分钟，服务居住在友诺士和东部地区的居民。

位于竞争道（Chin Cheng Avenue）1号的友诺士综合诊疗所是在上世纪90年代关闭的前史蒂尔路综合诊疗所原址建造，共五层楼高，与卫理公会福利服务经营的乐龄护理中心同在一处。

卫生部长王乙康早前指出，随着人口老龄化，慢性疾病患者增加，新设的综合诊疗所都将与疗养院或体育馆等医疗保健设施结合。

借助科技提供更便利体验

友诺士综合诊疗所将提供综合和全面的基础医疗服务，包括慢性与急性病的门诊护理和治疗、妇女与儿童健康服务、疫苗接种、牙科、诊断和放射科服务，以及物理治疗和足科医疗等综合保健服务。

新保集团综合诊疗所指出，友诺士综合诊疗所将借助科技为病患带来更好的体验。例如，无纸化取药过程可让病患在求医后无须携带处方纸就能去取药。病患也可使用遍布在综合诊疗所内的自助服务站进行登记、预约和付款服务。

为鼓励病患使用电子服务以及自学保健常识，综合诊疗所也在二楼特别设计一个名为“E-PAL”的空间，让病患和看护在这里通过视频和其他教育资源自助学习医疗保健相关知识。

综合诊疗所鼓励病患求医前先拨电66436969预约，以减少等候时间。病患也可到新保集团综合诊疗所网站了解更多详情。

卫生部是在2017年招标兴建友诺士综合诊疗所，原本预计2020年第三季完工，每天可服务850人。

马林百列集选区前议员花蒂玛医生曾在国会上指出，当时勿洛、芽笼和马林百列综合诊疗所负责的病患众多，因此促请政府在东部兴建新的综合诊疗所。