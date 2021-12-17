为照顾患有自闭症的女儿，陈爱珠辞去工作，不料去年自己健康也出状况，所幸她在同是特需孩童看护的朋友们鼓励下，学会接受帮助。

“作为特需者看护，我们多年来都是全能英雄。不过有时候英雄也需要帮助。”

自独生女李家恩（21岁）6岁时被诊断患有中度自闭症后，陈爱珠（51岁）就辞去幼儿教师的工作照顾女儿。除了准备一日三餐，陪伴女儿到特殊学校上课，母女俩后来也一起经营校内零食摊，不时还去做义工。

盼望着女儿有朝一日能自立，陈爱珠去年却在家里突然中风。也在家中的女儿当时无法作出判断，所幸邻居听到声音发现异常，立即求救。“救护车来了我都不敢立即上车，因为我当时一直在想‘女儿怎么办’？”

陈爱珠过后被诊断患有罕见脑部血管疾病烟雾病（Moyamoya Disease）。刚换工作的丈夫只拿到一周紧急假期在家照看女儿，陈爱珠住院一周后决定不顾医生警告，回家边照顾女儿边疗养。

重重压力之下，一向乐观的陈爱珠出现抑郁症状。“我一直不想麻烦其他人，结果越来越糟糕。庆幸的是，一群同样是特需孩童看护的朋友们很了解我的情况，给我很多鼓励，让我在心理上跨过障碍，学会接受帮助。”

在朋友推介下，陈爱珠认识了特需者看护互助组织关护之心（CaringSG），创办人林方辉医生无偿给她治疗建议，安排社工家访，辅导她如何通过运动和美术放松身心。

“关护之心有专人教我为女儿申请去日间护理中心，还转介我和女儿到专门为特需者服务的牙科诊所接受治疗。因为我的病情，要分三次洗牙以防止大出血，有了这样的服务，每次只须付10元，减轻很多负担。”

在众人帮助下，陈爱珠一家的生活逐渐回到正轨。采访中，电话那头不时传来圣诞背景音乐，还有纯真的歌声。陈爱珠说，那是女儿在准备晚上的音乐课。“我现在每天教女儿手工制作节日卡片来赚取收入。如果有一天家恩能和一群与她有同样情况的朋友们，在一个能展现他们艺术才华的地方一起工作，彼此照应，那会是我最大的安慰。”