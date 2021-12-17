助理卷走商家6万多元 谢温、李宝恩报警

夫妻档李宝恩、谢温哭诉，助理代“接活”，卷走20多名商家逾6万元，他们已向警方报案。

两人于去年设立“谢温宝恩Live Stage”面簿专页，做直播与带货，岂料数天前发现助理冒用两人名义，擅自与商家接洽，收取推广费。为此，谢温与李宝恩前天还开了一场直播，交代来龙去脉。

谢温受访时表示，有商家数天前联系上他们，表示已经付了款，但迟迟不见动静。

“我们当时才惊觉出事，开直播交代，以避免更多商家再汇钱给助理，更担心助理向粉丝借钱。”

他透露，涉事的男助理26岁，之前曾找他带货而结识，两个月前聘用为助理。他表示，前天直播后，截至昨午已累计了超过20个受影响的商家，涉及金额逾20万令吉（约6万4800元）。

“我们第一时间打电话质问这名助理，对方只说收了8万4000令吉（约2万7220元），也说了一大堆理由，还称会还钱。”

对于助理行为，谢温表示失望与心痛，昨早已报警。

助理承认 沉迷赌博钱输光

助理坦白表示，沉迷网络赌博，输光了钱，自首求原谅。

《新明日报》记者联络上助理小庄，他表示，由于近期沉迷网络赌博，为了翻本，越陷越深。

“起初赢钱尝到甜头，岂料之后一直输。我为了翻本，私下找商家游说收取推广费，拿去赌还是输，结果再找其他商家，就这样输了逾20万令吉。”

他表示，原本打算赢钱后，还钱给商家，再向谢温和李宝恩认错。

“我当初说要去死是在说气话，也不知如何面对社会，因为已影响到了家人。”

他前天已有勇气开直播认错，以及向警方自首，并想办法还钱。“我希望商家、谢温和宝恩与大众能给我一个机会。”

完整报道，请翻阅2021年12月17日的《新明日报》。