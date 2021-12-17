获准延迟入伍 孝子捐肝救母

妇女患上末期肝硬化，21岁儿获准延迟入伍，捐肝救母。

龍惠娴（53岁）四年前到医院进行常年身体检查时，发现肝脏出了问题，到专科详细检查后，才得知患上末期肝硬化（liver cirrhosis），需要服药治疗。

服药一年后，陈笃生医院的医生去年建议她到国立大学医院进行肝脏移植手术，幸运的是，龍惠娴的女儿和小儿子都适合捐肝，让她无需成为等候名单上的一员。

不过，由于女儿开刀风险较大，于是在医生的建议下，安排小儿子李嘉锐（22岁，服兵役）捐肝救母。

她和女儿李艳婷（33岁，策划助理）接受记者访问时绘述，原本安排在去年4月进行的手术，疫情暴发后被列为“非紧急手术”，需暂延至他日。龍惠娴连续两次向当局申请，但都被拒绝。

去年6月2日，她因为身体极度不适而紧急入院，送院的情况也急转直下，进食只能依靠输液，住院期间病情反复，身体状况一度不适合进行手术。

约三周后，她的身体状况逐渐好转才被推入手术室，成功进行了肝脏移植。

李嘉锐那时刚毕业还未入伍，为了手术，获准延迟入伍，入伍后也只需做文员的职务，无需执行耗费体力的任务。

李艳婷说，历时八个小时的手术结束后，医生告知，若当天没有立刻开刀，母亲的情况或十分危险。

直言犹如重获新生的龍惠娴开心表示：“现在可以期待抱孙子了”。

完整报道，请翻阅2021年12月17日的《新明日报》。