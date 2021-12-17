艳女醉客深夜进出 女郎控诉：邻居家变KTV

公寓邻居三更半夜传来音乐声和吵杂声，女居民在门前安装电眼，意外踢爆邻居疑似非法经营KTV，除了搬来一箱箱的酒精饮外，艳女醉客更是不停的进出。

美芝路的一所公寓内，最近传出有租户疑似非法经营KTV，对居民的安宁生活造成困扰，甚至可能成为防疫的破口。

住在隔壁单位的女居民陈小姐（34岁，营销业）告诉本报，她今年4月刚搬进公寓时，左邻右舍都相安无事。直到一户男住户在10月迁入隔壁单位后，她三更半夜经常会被隔壁传来的吵闹声吵醒。

“通常一周有三四次，吵闹声会从深夜11时一直吵到清晨6时左右。我能清楚听到音乐声、摇骰子的声音、男女高声谈话时，从口音可听出他们来自越南和中国。”

陈小姐决定在大门口安装电眼，好搞清楚邻居到底玩什么花样。她从11月23日开始录影，过后调阅电眼画面赫然发现，邻居很可能在非法经营KTV。

电眼画面显示，一名黑衣男子在凌晨2时30分拉着一个银色行李箱经过。随后有六名男子跟他身后，其中五人手上都拿着一箱箱的啤酒。

在一段电眼画面中，至少有五名穿着清凉的艳女进出；有时艳女则挽着男子状甚亲密，每次上门的男女都不一样。有时他们喝醉了，除走路走不稳外，甚至会在走廊上大吵一架。“这些情景都在夜深人静的时刻上演，平时早上这里都很安静。”

陈小姐曾两次警，也通知公寓的保安和管理层，但她指警方上门警告后，邻居又会故态复萌，居民们都束手无策。

陈小姐忍无可忍下，将这些电眼画面上载到社媒平台TikTok，爆出邻居的行径，视频目前已经累积了超过300万次观看。

警方发言人受询时向本报证实，警方已经接获相关的投报。

完整报道，请翻阅2021年12月17日《联合晚报》。