女高管接诈骗电话 险被骗50万元

59岁资讯公司女高管接获诈骗电话，对方假冒高庭官员，一步一步诱她跌入圈套，女高管被骗得团团转，六天内交出银行及个人资料，50万积蓄险些被人骗走。

新加坡商业调查局在紧要关头介入，女高管赶紧冻结所有户头，保住了她的积蓄。

险些受害的女高管梅甘（Megan，化名）今早在警方的安排下通过Zoom接受访问，讲述坠入骗局的过程。

她说，她是在10月22日早上接到一名陌生男子的电话，“他说自己是高庭的官员，称我因为涉嫌洗黑钱被调查。”

梅甘听了有些心慌，表示自己毫不知情，对方随后提议梅甘报警，“然后他便把电话转给一名自称是警方的男子。”

这名“警员”说，怀疑梅甘的银行户头被不法之徒用来洗黑钱。梅甘听了更加害怕，担心自己真的在不知情的情况下惹上官司。“对方说，只要我交出银行户头资料，警方就能查证，我到底有没有犯法。”

为证明清白，梅甘照做。这名“警员”过后要求梅甘用通信应用软件LINE保持联络，好让警方跟进调查。

接下来的六天，三名不同的“警员”轮流与梅甘联系，三人以查证为由，继续向梅甘索取身份证就、护照等个人资料。

梅甘接受假警方“调查”近一周后，接到真警察的来电。“商业事务局（CAD）的调查人员来电，问我是否接到

因为警方的及时介入，梅甘最后得以保住了户头里50万元的积蓄。

完整报道，请翻阅2021年12月17日的《联合晚报》。