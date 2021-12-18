试点计划解决找不到室友难题 社服机构助配对单身者租屋

勿洛北和万国各有一座租赁组屋试行新模式，获建屋局委任的佳音社区服务负责管理这两个地点，除了协助配对合适的室友，也会举办交友和社交活动，并定期跟进租户的情况。

单身者找不到室友合租，也能单独申请租赁组屋。建屋发展局在单身者联合住房计划下试行新模式，委任社会服务机构管理，为有需要的租户配对室友并安排活动。

试行的两座租赁组屋是勿洛北路第429A座和万国弯第999A座，昨天起开放申请，租户料最迟下个月底可迁入。

两座组屋共可接纳约270名试点模式下的租户。每座会预留一些楼层，供无法找到室友的租户入住，由社服机构协助安排。这些一房或二房式单位设有隔间以确保租户的隐私，并提供热水器、洗衣机和衣橱等设施。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今年3月在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布，建屋局将在单身者联合住房计划（Joint Singles Scheme）下试行新模式，单身租户无须事先找到室友，就可申请租赁组屋。

根据这项计划，两名或以上的单身者可联合申请租赁组屋。他们可与亲人或朋友一起申请，也可通过建屋局接洽寻找室友。这项计划旨在协助低收入的单身者解决住宿问题，同时两两搭配有个伴，这对年长租户尤为重要。

不过，仍有一些单身者找室友有问题，试点模式将提供多一个选项，由社服机构来协助安排。

费绍尔昨天在面簿贴文说：“这是政府不断检讨并改进联合住房计划工作的一部分。建屋局已委任佳音社区服务（Good News Community Services）管理首两个试行地点……为了拉近租户的感情，佳音社区服务会举办交友和社交活动，定期跟进租户的情况。若租户出现纠纷，该机构也会介入调解。”

根据建屋局的文告，佳音社区服务通过公开招标获选，任期三年。该机构将对申请的租户进行面试，了解他们的个性与需求。社工在考虑租户的性别、宗教、语言、生活习惯等综合因素后，为他们配对合适的室友。

佳音社区服务负责人施俊威受访时说：“这项服务有它的需求，我们的社区服务对象中曾有人反映，由于难找室友而无法租屋。在新模式下，社工会为租户安排背景匹配的室友。我们会在其中一个组屋单位设办公室，有社工与另两名工作人员，方便租户联系。”

月租介于13元至102元5角

试点模式与单身者联合住房计划的申请条件相同，租户必须是新加坡公民，年满35岁，没有家人支持和其他住屋选项。租金也与现行的相似，目前只开放给新的申请者。

建屋局受询时说，每名租户在试点模式下须缴13元至102元5角的月租，依个人月入等情况而定。截至今年11月，本地租赁组屋住户约有5万1300个，其中约8600个是单身者联合住房计划住户。该局过去接到属于这个计划的租户的纠纷不到3％。

有意申请的公众可上网，或拨打热线1800-2255432查询。

除了勿洛和万国，建屋局明年1月也将为武吉巴督的地点进行招标，物色合适的社会服务机构。