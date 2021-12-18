截至本周三 超过四成本地家庭已领取邻里购物券

五个社理会和人民协会是在本周一推出社理会邻里购物券计划，以数码形式发放购物券给全国130万户本地公民家庭，每户100元。市长委员会主席、西南区市长刘燕玲早前在面簿上贴文说，截至星期三，超过55万户家庭已领取购物券，花费金额超过66万元。受访商家和摊贩也表示，过去几天都有顾客使用购物券消费。

社区发展理事会邻里购物券计划推出首三天，超过四成的本地公民家庭领取了购物券，受访商家也反映过去几天已有不少顾客开始使用购物券消费。

五个社理会和人民协会是在本周一（12月13日）推出社理会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme），以数码形式发放购物券给全国130万户本地公民家庭，每户100元。公众可以凭券到邻里商店、巴刹和小贩中心消费。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲早前在面簿上贴文说，截至星期三，超过55万户家庭已领取购物券，花费金额超过66万元。

郑瑞花（68岁，退休）不久前收到社理会寄来的信后，就按照指示领取购物券，然后花了16元在区内的水果店购买水果。

她昨天接受《联合早报》访问时说，为了熟悉领取购物券的程序，这次刻意不请儿子帮忙，而是自己动手。这样她在基层当义工时就能帮助其他年长者，以及亲戚领取购物券。

裕廊西一家咖啡店的炖汤摊位助手高秀谷（47岁）受访时说，过去几天每天收到约100多元的购物券，占总营业额一成左右，付费程序挺简单。

她也提到，由于咖啡店对面是乐龄公寓，有些年长顾客觉得领了购物券后要赶紧花掉比较实在，如果摊位不接受购物券可能就会流失一些顾客。

经营眼镜店的忠邦城商贩联谊会会长许财源（59岁）注意到，过去几天每天都有顾客使用购物券，平均一天100元。

他说，有一名父亲带小孩来检查近视有没有加深，后来用了购物券为儿子配新眼镜。若没有这笔额外现金，对方应该会多等一阵子才替儿子配眼镜。

近1万商家加入计划 还有不少陆续申请加入

当局是在今年10月宣布这项总值1亿3000万元的计划，并在过去两个月派大使联络商家和摊贩，指导他们参与计划。至周一为止，参与的商家有近1万名，还有不少商家陆续加入。

许财源透露：“一些会员之前因为嫌麻烦不是很愿意参与计划，但是这几天看见不少公众使用购物券，他们突然紧张起来，怕错过赚钱的机会，就请我帮忙联络大使上门协助他们。”

高振潘（37岁）在五个巴刹开设鱼摊，他两周前为其中两个规模较大、设在红山巴刹和中峇鲁巴刹的档口申请加入计划，目前正在等候当局发出商户代码。他认为，这项计划让摊贩受益，能吸引新顾客光顾，或熟客手上有购物券会愿意多买一些，从而带来额外收入。