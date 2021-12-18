接受治疗主动脉瓣狭窄微创手术 年长患者一周内可康复出院

随着人口老龄化，本地将有越来越多人出现主动脉瓣狭窄。不适合进行心脏手术的年长患者，可通过经导管主动脉瓣置换术的微创手术进行治疗。这项技术的康复时间较短，一周内就能出院。

梁澄海（94岁）2018年6月因腿部肿胀而到综合诊疗所求医，由于腿部心源性水肿是心脏问题的症状之一，医生立即安排他前往医院。他被诊断为血管和主动脉瓣狭窄（aortic stenosis），导致心脏血流受阻，当时马上进行血管支架植入术，但因年时已高，不能进行传统主动脉瓣置换术。

他说：“当时医生说手术非常危险，病情也还受到控制，我就没有动手术。直到今年7月感到呼吸很困难，甚至无法行走，我才求医。当时心脏问题引起了肺积水，医生说隔天就能进行手术，我当时不想让家人担心，便立即同意。”

梁澄海今年7月8日前往新加坡国立大学医院心脏中心进行了经导管主动脉瓣植入术（transcatheter aortic valve implantation，简称TAVI），手术仅需两个小时，他也在手术后的第六天顺利出院。

他描述，身体情况过后明显改善，不再气喘和腿肿，甚至可恢复打扫和读报等日常嗜好。他也希望在疫情缓和后能再次到全岛各地散步。

国际研究：每100名年长者

平均五人有主动脉瓣狭窄

国大医院心脏科顾问医生林昌范指出，国际研究发现，每100名65岁以上年长者中，平均五人会出现主动脉瓣狭窄。

主动脉瓣狭窄大多为老化引起，新加坡病患的平均年龄为71岁。医院目前每年进行大约50次经导管主动脉瓣植入术的微创手术。

他说：“在10多年前唯一的治疗方法就是心脏手术，但是超过80岁的病患风险较高所以不适合。但随着科技进步，我们现在可以安全地以微创手术的方式，从病患腹股沟的血管进入去置换主动脉瓣，伤口直径也不到一公分。”

如果不进行手术，患严重主动脉瓣狭窄的病患一般只能存活半年至一年，手术后主动脉瓣可使用约八年，病患之后也可再次进行手术。除了血管或心脏大小异常者，大部分年长病患都适用这项技术。由于缺乏科研数据，年轻病患则比较适合传统心脏手术。

林昌范说：“由于脉瓣狭窄是自然老化的过程引起，目前没有很好的方法可以预防这种疾病。不过公众可以通过保持良好的生活习惯，例如不抽烟和饮食方面的调整来延缓发病。公众如果出现胸口痛、气喘等症状也应尽快求医，尽早治疗。”