杨莉明：Log4Shell漏洞风险高 企业应迅速为电脑系统打补丁

我国政府严正看待被网络安全研究者指为“历来最严重网络安全缺口”的Log4Shell漏洞，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明提醒，所有企业应迅速为电脑系统“打补丁”以策安全。

她昨天在面簿发表贴文指出，如果黑客利用这个系统漏洞展开攻击，就有可能控制受影响的伺服器，使用户丢失数据、失去电脑系统的使用权，甚至成为勒索软件的受害者。

她说：“网络安全局和政府科技局的团队正对政府电脑系统展开检查，并安装补丁，但这并不足够，我们得保持警惕。”

网安局也发文告说，当局已经和关键信息基础设施（Critical Information Infrastructure）负责人开过两次紧急会议，发布指示和技术细节，以及要求对方加强监测不寻常活动。“网安局也向商会和商团强调了这个系统漏洞的严重性，以及所有企业落实缓解措施的紧迫性。”

网安局警告，受此系统漏洞影响的开源软件包Log4j在全球获得广泛使用，黑客若成功利用它展开攻击，后果不堪设想。“局势正迅速发展，已有许多人观察到具有恶意者不断尝试扫描和攻击容易受到攻击的电脑系统。”

彭博社早前报道，中国阿里云安全团队11月24日向Apache基金会的系统开发者，通报开源软件Log4j存在一个名为Log4Shell的系统漏洞。由于全球多个伺服器使用Log4j，通过Log4Shell系统漏洞展开攻击也非常简单，因此许多公司的伺服器可能被轻易攻陷，包括苹果、三星、亚马逊、微软、IBM等。