三子女骨髓捐不成 盼找贵人救血癌母

清洁阿嫂罹患血癌，三子女要捐骨髓救母却不匹配。女儿泣诉母亲在三周内瘦剩43公斤，眼睁睁看着母亲受苦却无能为力，期盼能找到合适的人捐赠骨髓救母亲。

罹患血癌的梁瑞娟（59岁，清洁工），目前正在新加坡中央医院住院治疗。

梁瑞娟的女儿王淑慧（30岁，家庭主妇）表示，母亲在确诊前已经病了两周，高烧不退，几次去诊所看医生也不见好转。

“11月20日当天，哥哥到母亲家准备带他去祭拜父亲时，发现她神情憔悴，病得很严重，立刻带她到医院急诊室。结果一查才发现她的红细胞指标异常，经过一系列检查，确诊患上血癌，立刻被安排住院。”

王淑慧说，三兄妹得知这个消息后顿时感到晴天霹雳，情绪崩溃。

“在过去三个礼拜，我每次去探望母亲时，她的模样越来越憔悴，开朗爱笑的她，现在精神萎靡。一头浓密的头发也因为化疗掉光。最严重的时候，她只要吃点东西就上吐下泻，原本体重48公斤的她，如今瘦剩43公斤。”

最令王淑慧痛苦的是，她只能眼睁睁看着母亲受苦，却丝毫无能为力。医生告诉三兄妹，他们的骨髓与母亲的匹配度只有50%，就算捐赠也只暂缓病情，过后仍可能复发。目前最重要的，是找到适合的骨髓捐赠者，才能救下母亲。

“我无法为她做些什么，只能在她面前假装乐观坚强，但是背后自己偷偷哭了很多次。”

王淑慧希望有爱心人士能前来医院进行骨髓测试，祈祷母亲能找到有缘人捐赠骨髓。“医生告诉我们，2万个人中才会有一个合适的，我们知道概率很低，但还是不想放弃，我们不想失去母亲。”

完整报道，请翻阅2021年12月18日《联合晚报》