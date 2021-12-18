招20义工到处募捐月赚3000元不义之财 男子判监15周

滥用他人的同情心，打着“帮企业宣传”的幌子开设广告公司，26岁年轻老板“挂羊头卖狗肉”，非法沿街募捐牟利，还招募约20名义工以“理工生”的身份骗好心人捐款。

被告刘凯文（译音）面对七项控状，包括抵触沿街挨户募款法令、滥用电脑法令和欺骗等。他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天被判坐牢15周。

根据案情，被告在2018年7月5日注册了一家名为Eiseon的公司，主要提供广告策划和公共关系等服务。他在隔年1月推出企业社会责任（Corporate Social Responsibility）活动，声称要帮贫困学生募捐。

被告并未持有合法准证募捐，但却招募了10至20个义工，到本地各个组屋或私宅以兜售钥匙圈的方式募捐，为了以假乱真，他甚至分派一些伪造文件如授权书、收据和手册等给义工，以便在必要时使用。

根据庭上资料，被告售卖的钥匙圈本钱是10元六个，但他让义工以每个10元的价格沿街兜售。一名17岁少年为赚快钱答应当义工时，被告教少年以“理工生”的身份募捐，因为民众比较容易相信学生。

每个义工可从筹得的钱中抽取30%至50%佣金，其他盈利则归被告。

调查显示，被告前后牟利约五个月，平均每月赚取2000至3000元，最多可赚取5000元。他后来都把这些钱拿去还债，其余则用来添购更多钥匙圈。

完整报道，请看今日《联合晚报》

