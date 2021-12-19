88％客工已打追加剂 陈诗龙：适当时将放宽行动限制

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙说，当局正在密切观察奥密克戎变种毒株的发展，并在客工群体中做好抗疫的准备，一旦找到适当时机，还是会进一步安全地放宽限制。

88%符合条件的宿舍客工已接种冠病疫苗追加剂，这将确保客工宿舍能有效对抗奥密克戎变种毒株，并为在适当时机放宽对客工的行动限制做好准备。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙本月16日配合国际客工日接受媒体访问时透露以上信息。他说，客工在接种疫苗方面非常合作，才能取得这么好的接种率。已完成接种追加剂的也包括不住在客工宿舍内的建筑、海事，以及加工业的客工。

“在完成基本疫苗接种程序五个月后就能施打追加剂，客工一符合条件，在短期内就会马上去接种。”

随着我国疫情逐步稳定，来自非洲的初步信息也显示，完成接种疫苗的人感染奥密克戎变种毒株的话，只会出现轻微症状，高追加剂接种率是让人力部能进一步放宽客工行动限制的先决条件之一。

针对住在宿舍内的客工已面对长达一年半的行动限制，陈诗龙说，当局正在密切观察奥密克戎变种毒株的发展，并在客工群体中做好抗疫的准备，一旦找到适当的时机，还是会进一步安全地放宽限制。

目前的重返社区计划每周可让2万1000名客工到社区里自由活动，但计划刚实行约两周，仍处于早期，加上客工的工作性质不具灵活性，没有太多客工申请在平日外出。因此，目前没有足够的数据可以分析客工在社区活动时感染病毒后，在宿舍内传播的风险。

陈诗龙说：“如果我们一下子让30万名客工在星期日和公共假日到社区里活动，好像参与大型嘉年华一样，那我们就真的没有从这次疫情中吸取教训。”

他认为，奥密克戎一定会进入我国社区，因为它的传染性非常强。虽然非洲的初步数据显示它引起的症状好像不太严重，但现在还言之过早。

“我们的基因可能与他们很不同，也不知道我们的免疫系统和防御能力会如何应对这个变种毒株，所以在得到更多数据前，我还不能承诺进一步放宽限制。”

德尔塔变种毒株导致我国过去半年面对新一波疫情，但即使社区病例屡创新高，客工宿舍病例也一直保持在低位。这是因为当局过去一年半里，在为应对下一波疫情做准备时有足够的跑道。因此，面对奥密克戎也会采取相同的态度与方式，按照科学证据行事，若无必要，绝对不会收紧措施。

陈诗龙指出，人力部早在去年12月就开始计划放宽客工行动限制，但不巧每次都暴发新一波疫情，只能一拖再拖，直到国庆期间，当绝大部分的客工都完成基本疫苗接种程序后，时机才算稍微成熟。即使社区病例攀升，当局9月份仍然决定推出让客工重返社区的试点计划。

他说：“在拟定政策时，我们不能靠感觉或直觉。作为一个相当成熟和有智慧的社会，我们必须按照科学证据和数据来实施政策。”