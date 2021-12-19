马国VTL巴士业者称售票网站已升级 许多公众仍买不到票

来自 / 联合早报

文 /
孙靖斐

发布 / 2021年12月19日 5:00 AM

经营新马陆路疫苗接种者旅游走廊巴士车票的马来西亚业者汉达英达（Causeway Link）前天中午开卖明年农历新年车票。（档案照）
经营新马陆路疫苗接种者旅游走廊巴士车票的马来西亚业者汉达英达（Causeway Link）前天中午开卖明年农历新年车票。（档案照）

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继前天超过10万人挤爆新马旅游走廊巴士车票售票网站后，直至昨天傍晚，仍有许多公众买不到票，叫苦连天。

经营新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）巴士车票的马来西亚业者汉达英达（Causeway Link）前天中午开卖明年农历新年车票，大批公众涌入网站购票，导致系统不堪负荷。

汉达英达昨天凌晨约3时在面簿发文告，指售票网站系统正在升级。直到早上11时左右，网站系统终于升级成功，公众可直接进入购票页面。

不过，许多人却只等到“出现错误”的信息。有人苦苦等候16小时，甚至特地请假购票，不料耗上一整天还是买不到票。

黄大卫（55岁，货仓员工）从星期五晚上11时就开始在网上等候室排队。根据网站指示，轮到可以购票时须在15分钟内完成交易和付款，这让他感到焦急，一夜难眠。直到隔天早上10时左右终于轮到他，网站却不断出现错误信息。

经过漫长等待，却买不到新年回家的车票，让他大为沮丧。

“我也试过打给汉达英达向他们反映，但没人接电话。”

黄凯哲（30岁，汽车维修员）则是在星期五下午1时半进入等候室，直到隔天凌晨1时许还在排队。

在这12小时内，他同时使用一台电脑和三部手机来排队，不过因为系统持续不稳定，直到昨天下午都买不到票。

“明明只相隔一座桥，回家的路却那么艰辛。”黄凯哲说的桥是指新柔长堤。

明年农历正月初一是阳历2月1日，截至昨晚10时半，明年1月26日至31日从新加坡奎因街巴士车站往新山拉庆车站的车票都已售罄。

汉达英达巴士 1月10日至25日还有空位

汉达英达巴士公司副执行董事林镇芳在受询时确认，1月10日至25日还有空位。只是要购买上述日期的车票，须再次进入等候室。

不少还没买到票的网民在汉达英达面簿贴文评论区怨声载道。其后，汉达英达在下午4时左右发文告向公众致歉，并建议收到错误信息的公众清理浏览器缓存（cache and cookies）。而购票网站也在今天零时再度进行维修，直到早上9时结束。

另外，汉达英达也在面簿发文称，公司发现有人通过其他管道转售VTL巴士车票，因此提醒公众，公司有权取消未经许可在其他管道进行交易的车票，劝请公众切勿被误导。

另一方面，马国游子若要搭乘飞机回家过年，目前在新航网站上还能买到年除夕的VTL机票，不过从新加坡到吉隆坡的单程机票至少要价598元3角，几乎是同日普通机票的五倍。

至于本地的星运旅游公司，目前只售卖截至1月16日的VTL巴士车票。

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