马国VTL巴士业者称售票网站已升级 许多公众仍买不到票

继前天超过10万人挤爆新马旅游走廊巴士车票售票网站后，直至昨天傍晚，仍有许多公众买不到票，叫苦连天。

经营新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）巴士车票的马来西亚业者汉达英达（Causeway Link）前天中午开卖明年农历新年车票，大批公众涌入网站购票，导致系统不堪负荷。

汉达英达昨天凌晨约3时在面簿发文告，指售票网站系统正在升级。直到早上11时左右，网站系统终于升级成功，公众可直接进入购票页面。

不过，许多人却只等到“出现错误”的信息。有人苦苦等候16小时，甚至特地请假购票，不料耗上一整天还是买不到票。

黄大卫（55岁，货仓员工）从星期五晚上11时就开始在网上等候室排队。根据网站指示，轮到可以购票时须在15分钟内完成交易和付款，这让他感到焦急，一夜难眠。直到隔天早上10时左右终于轮到他，网站却不断出现错误信息。

经过漫长等待，却买不到新年回家的车票，让他大为沮丧。

“我也试过打给汉达英达向他们反映，但没人接电话。”

黄凯哲（30岁，汽车维修员）则是在星期五下午1时半进入等候室，直到隔天凌晨1时许还在排队。

在这12小时内，他同时使用一台电脑和三部手机来排队，不过因为系统持续不稳定，直到昨天下午都买不到票。

“明明只相隔一座桥，回家的路却那么艰辛。”黄凯哲说的桥是指新柔长堤。

明年农历正月初一是阳历2月1日，截至昨晚10时半，明年1月26日至31日从新加坡奎因街巴士车站往新山拉庆车站的车票都已售罄。

汉达英达巴士 1月10日至25日还有空位

汉达英达巴士公司副执行董事林镇芳在受询时确认，1月10日至25日还有空位。只是要购买上述日期的车票，须再次进入等候室。

不少还没买到票的网民在汉达英达面簿贴文评论区怨声载道。其后，汉达英达在下午4时左右发文告向公众致歉，并建议收到错误信息的公众清理浏览器缓存（cache and cookies）。而购票网站也在今天零时再度进行维修，直到早上9时结束。

另外，汉达英达也在面簿发文称，公司发现有人通过其他管道转售VTL巴士车票，因此提醒公众，公司有权取消未经许可在其他管道进行交易的车票，劝请公众切勿被误导。

另一方面，马国游子若要搭乘飞机回家过年，目前在新航网站上还能买到年除夕的VTL机票，不过从新加坡到吉隆坡的单程机票至少要价598元3角，几乎是同日普通机票的五倍。

至于本地的星运旅游公司，目前只售卖截至1月16日的VTL巴士车票。