付10万申请不到PR 称女商人拒退款 中国男报警

中国男商人找上本地女商人协助申请本地永久居民（PR），怎料花了10万元，女商人称资料不齐全，又拖延时间不肯退款，男商人无可奈何报警处理。

《新明日报》日前报道，幼儿园集团福禄贝尔创办人的宋繁荣（49岁）为三名中国商人非法代购本地三间私宅，抵触三项违反住宅房地产法令，早前认罪。

这三名商人也曾在2017年3月入禀法庭，起诉宋繁荣误导和欺诈，指他们共支付约350万元的移民手续费和投资款项，却无法获得新加坡永久居民或公民权。同年11月，宋繁荣欠下1176万元，又违反资产冻结令被判监一个月。

报道出街后，来自中国的王先生（43岁，商人）联系《新明日报》叙说，他在2014年结识宋繁荣，当时有意让儿子来本地念小学，因此通过宋繁荣到本地旅游，视察生活环境是否合适，事后再透过对方办理儿子的入学手续。

他透露，妻子陪儿子来新后，他则尝试透过宋繁荣申请本地的工作准证，也有意日后申请永久居民权。

“当时她说申请需通过三步骤，费用需30万元，但可以分步骤还，我就先给了10万元。她在二月份给了我一些表格，说填写后要交给人力部。”

等了几个月，王先生也没收到联系，直到5月被告知资料不齐全，但他也无法进一步提供资料，因此决定停止申请，并告知宋繁荣扣除她应得的费用后，把剩余的钱还给他。

起初宋繁荣同意归还，但王先生事后联系她，对方却改变态度，并称若要讨钱，直接联系她的律师，之后便把他拉黑。王先生无奈报警处理。

女商人拒绝受访，叫记者致电律师。

记者辗转联系上宋繁荣，但听到提问后，她表示不愿多谈，要求记者直接和她的律师联系，随之挂断电话。

完整报道，请翻阅2021年12月19日的《新明日报》。