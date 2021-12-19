见报道“子女盼救癌母” 四名热心读者来电 有意捐骨髓救人

清洁阿嫂罹患血癌，三子女盼找人捐骨髓救母亲一命。新闻见报后，四名热心读者表示愿意接受检测，看骨髓是否匹配，也有网友在网上转帖《联合晚报》报道，吁请网民踊跃捐骨髓。阿嫂感激回应：“看到一点曙光！”

三名子女骨髓 匹配度仅50％

《联合晚报》昨天（12月18日）报道，59岁的清洁工的梁瑞娟，因连续两周高烧不退，到医院检查后，在上个月20日诊断患上血癌，目前还在中央医院留医。三名子女的骨髓与母亲的匹配度只有50%，家人希望能寻找合适的捐赠者。

新闻出街后，昨天就有四名读者拨《联合晚报》热线，表示愿意捐骨髓。这则新闻在晚报面簿得超过百次点赞，以及近40次转发，有公众表示愿意帮忙，也有人吁请网民踊跃捐骨髓救人。

读者林小姐受访时说：“阿嫂亲属的骨髓不匹配，他们束手无策，非常需要帮忙，我愿意帮忙阿嫂。”

另一名愿意进行检测的读者陈先生（49岁）说，他平时都有捐血，这次看到有人需要骨髓，他愿意捐赠。

阿嫂：看到一点曙光

梁瑞娟昨天通过电访透露，女儿的几名朋友也因为读了报道，也打算与医院安排进行检测。她说：“听到有人要进来检测，就有一点希望，看到一点曙光。”

女儿王淑慧（30岁，家庭主妇）也对大家的帮忙，深表感激。

完整报道，请翻阅2021年12月19日《联合晚报》。