疑女点烛酿火患 母灭火不果烧伤

疑孩子点燃蜡烛后下楼，无人看管的蜡烛掉落地面引发火患，独自在家睡觉的母亲被火势惊醒，大声呼救，灭火无果后仓皇逃下楼，幸公寓保安赶来扑灭火势，这名母亲因尝试灭火而被轻微烧伤，她过后因吸入浓烟和烧伤被送往中央医院救治。

这起火患发生于昨日（12月18日）下午1时55分，地点是裕廊J Gateway公寓一个九楼单位。

同层邻居朱先生（37岁）受访表示，昨日事发时他正在家中，忽然听见火警响起，紧接着门外便传来呼救声，他听到一名女子大喊着“救命，救命！”

朱先生说：“当时我从声音判断，女子已经在往楼下跑了，因此就没有前往失火单位。那时已可见失火单位冒出浓浓黑烟，我于是也赶紧逃下楼。”

居民黄劲儒（16岁，学生）则说，她也听见一名女子的哭泣声，走出门时看见有好几个邻居已经围在事发单位门口，想来是在协助灭火工作。

另一位不愿具名的街坊则透露，失火单位住着一家人，当时男主人并不在家，他的女儿点燃蜡烛后就下楼游泳，结果蜡烛不知如何将屋内其他物品点燃，火势惊醒了在屋内睡觉的母亲。

该居民透露：“母亲大约三四十岁的样子，应该是因为没办法扑灭火势，就跑出门求救了。”

根据民防部队的面簿贴文，初步调查显示火患由一支无人看管的蜡烛掉落地面引发，单位的卧房被烧毁。一名保安人员用消防栓将火势扑灭，当局将因吸入浓烟以及烧伤的一名住户送往中央医院救治。

当局提醒，点燃的物品不能无人看管，在丢掉之前也该确保火苗彻底熄灭。

完整报道，请翻阅2021年12月19日《联合晚报》。